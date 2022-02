Quejas por la reorganización del centro de salud de Vila

La llegada de los enfermeros al centro de salud de Vila parecía una buena noticia para sus compañeros. Hasta que comenzó la reorganización del ambulatorio. De las tardes, en concreto, según explica una enfermera de Vila, que ha presentado un escrito a la gerencia del Área de Salud en el que denuncia cómo los cambios perjudican a sus 3.000 pacientes, a los que atendía los martes por la tarde. Con los cambios, la consulta de su médico pasa a los lunes, algo que también ha pedido, pero se lo han denegado, por lo que denuncia que no sólo no podrá ver a sus pacientes sino que, además no podrá recoger los datos indicadores de salud, como señala que les han pedido.

