Una muerte por covid en Ibiza cierra un enero con menos de la mitad de muertos que en 2021

Enero de 2022 se ha despedido con un nuevo fallecimiento de una personas con covid, según detalló ayer la conselleria balear de Salud. La última víctima mortal del coronavirus es una mujer de 91 años que en el momento de su muerte se encontraba ingresada en una de las plantas covid del Hospital Can Misses.

Con ella ya son once los fallecidos con coronavirus en lo que va de año, menos de la mitad de los que se registraban en 2021 en esta misma fecha. Durante el primer mes del año pasado fallecieron 25 personas contagiadas o como consecuencia del daño que el virus les había causado. Es decir que, por el momento, el número de víctimas de la pandemia en 2022 es un 56% menor que en 2021.

Incluso con este último fallecimiento, el número de pacientes covid que necesitan atención hospitalaria se redujo en la última jornada en tres personas, dos si se tiene en cuenta a la mujer fallecida. La reducción afecta tanto a los que se encuentran ingresados en planta, que son 82 (dos menos) como a los que están en unidades de críticos, que son once (uno menos que el lunes). El Hospital Can Misses acoge a 86 enfermos de coronavirus: 79 en planta (en la zona covid los contagiados y en otras plantas los que ya han dado negativo en las pruebas) y siete en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De momento, no ha sido necesario activar ningún paso más del plan de contingencia. Otros seis permanecen en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: tres en planta y otros tres en su propia unidad de críticos, a donde se han trasladado varios enfermos de la UCI de Can Misses. A ellos hay que sumar el afectado de Formentera que hace más de un mes se derivó a la unidad de críticos del Hospital Son Espases, en Mallorca, para someterlo a una oxigenación extracorpórea.

En las últimas 24 horas los laboratorios detectaron 242 positivos, diez de ellos en Formentera. Se trata de la cifra más baja en un día no festivo desde hace varias semanas, según el histórico de datos de la pandemia. Salud afirma que en sus casas, en estado leve o asintomático hay 2.449 personas: 2.323 en Ibiza y 126 en Formentera. En total, la conselleria cifra en 2.542 casos activos de covid ahora mismo en las Pitiusas.