Dos hombres contagiados de coronavirus han muerto en las últimas horas en Ibiza, ha confirmado el Área de Salud pitiusa. Uno de ellos tenía 51 años y otro había cumplido ya los 90. Ambos tenían patologías previas y en el momento de su fallecimiento se encontraban ingresados en la planta F de Medicina Interna del Hospital Can Misses. Con ellos ya son trece los pacientes covid fallecidos en lo que va de año, tres de ellos esta misma semana que, como avanzó la gerente del Área de Salud, Carmen Santos, está siendo crítica.

De hecho, el número de enfermos de covid que necesitan atención hospitalaria ha aumentado en la última jornada a pesar de los dos fallecimientos. Ahora mismo son 94, uno más que ayer. El incremento se concentra en planta, donde hay dos más, mientras que se han reducido, en uno, el total de afectados que están en unidades de críticos, que son diez. El Hospital Can Misses acoge a 82 pacientes covid: 80 en planta y seis en la Unidad de Cuidados Intensivos. A ellos, a cargo de la sanidad pública, pero en Mallorca, hay que sumar el enfermo de Formentera que hace más de un mes fue trasladado a la UCI del Hospital Son Espases. Además, hay siete enfermos ingresados en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: cuatro en planta y tres en su propia unidad de críticos.

Desde el área sanitaria han detallado que no se ha avanzado más en el plan de contingencia, es decir, que no se ha aumentado el número de camas dedicadas a pacientes covid en el Hospital Can Misses, que desde el el unes experimenta una caída constante del número de ingresados. "Tampoco ha sido necesario derivar a ningún paciente más desde la UCI", han explicado desde la gerencia, que ha detallado que la unidad de críticos tiene ahora ocupadas nueve de sus quince camas: seis con enfermos de covid y tres de pacientes con otras patologías.

En sus casas, dado que no se encuentran graves, hay 2.580 contagiados: 2.442 en Ibiza y 138 en Formentera.

En las últimas 24 horas entre los laboratorios privados, el de Microbiología de Can Misses y las farmacias, se han detectado 131 positivos, doce de ellos en Formentera y los restantes (119) en Ibiza. Se trata de la cifra más baja de nuevos contagios en un día no festivo registrada desde finales de diciembre. Esto deja los contagios activos en 2.674.

Los profesionales sanitarios contagiados o en vigilancia continúan cayendo. Hay 102 con un positivo confirmado y 190 a la espera de confirmar o descartar el contagio.