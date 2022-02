Si alguien ha perdido un cerdo vietnamita en Ibiza deberá ir a recogerlo a Can Dog, el centro de recuperación de animales ubicado en Santa Eulària.

La protectora ha publicado en sus redes sociales la foto de un ejemplar de cerdo vietnamita que tiene en sus dependencias y que recogió en las inmediaciones de una finca de ese municipio por orden de la Policía Local, ya que al parecer el animal se encontraba en libertad y sin ningún tipo de control.

Desde Can Dog informan que el cerdo no dispone de chip, por lo que no pueden localizar a su propietarios.

Un animal popular

Los cerdos vietnamitas (Sus scrofa domestica) comenzaron a popularizarse como animales domésticos recientemente y proliferaron como mascotas, siendo el animal que más se abandona, sobre todo por el tamaño y peso que alcanza en su edad adulta (unos 40 centímetros y hasta 65 kilos) y su larga vida: en torno a los 15 o 20 años.

Esta situación provocó que en 2019 se declarara en España al cerdo vietnamita como "especie invasora" por el "riesgo sanitario y medioambiental que ya supone su actual presencia asilvestrada en la naturaleza dentro del territorio nacional". Además, desde enero de 2022 ha quedado prohibida su compraventa como mascota. Quienes antes de esta fecha ya eran propietarios de este animal deberían haber informado de su posesión a la comunidad autónoma antes del 1 de enero de 2022.