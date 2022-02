La jueza ha archivado la querella presentada por el Govern y el Ib-Dona contra el youtuber mallorquín Naim Darrechi por asegurar en una entrevista que engañaba a las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales, asegurándoles que era estéril para no utilizar preservativo.

La magistrada, que muestra su sorpresa por el revuelo mediático generado por el caso, expone en su auto que no existen indicios de ningún delito, ni de odio ni de abuso sexual, en las palabras del joven. Según sostiene, su intención era "fanfarronear" sobre "una pretendida posición de superioridad respecto de sus parejas" y califica sus palabras de "cargadas de vanidad y faltas de madurez".

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Palma, María Pérez, concluye que las palabras de Darrechi están amparadas por la libertad de expresión. La magistrada descarta que puedan ser constitutivas de un delito de odio, ya que no aprecia "motivos de intolerancia" ni que atemorice a las mujeres como colectivo. Expone la jueza que la intención del joven "no era agredir", sino fanfarronear con un mensaje "inmaduro" que achaca a la edad de Darrechi, que tenía entonces 19 años. Además, valora que haya pedido perdón por sus palabras y que el vídeo fuera borrado ante el revuelo que se generó.

También descarta rotundamente la existencia de un posible delito de abuso sexual, como sostenía la querella, por las hipotéticas relaciones que Darrechi habría mantenido bajo engaños. La jueza recuerda que no hay ninguna denuncia contra el joven por hechos de este tipo y sentencia: "Cuesta trabajo creer que una potencial víctima que efectivamente se haya sentido lesionada en su libertad o indemnidad sexual o incluso en su dignidad, tras conocer el contenido de la entrevista y más aún la realidad de esta querella, no haya formulado algún tipo de denuncia, queja, o manifestación, lo que sin duda habría trascendido notablemente". En el auto, fechado ayer lunes, la magistrada muestra varias veces su sorpresa por la "trascendencia mediática" del asunto.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de julio, cuando en un conocido programa de entrevistas del youtuber Mostopapi Naim Darrechi afirmó que no le gusta usar preservativo. "Y no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada”, afirmó Derrachi. Mostopapi le preguntó: “¿Y ellas nunca te dicen nada en plan: ey, bro…?”. “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, replicó el mallorquín.