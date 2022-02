El IEE exige más presencia del catalán en la futura ley balear de Educación

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) reclamó ayer, a través de una nota, un aumento de la presencia del catalán en la futura Ley de Educación de les Illes Balears, ya que, según aseguran, en las propuestas publicadas hasta el momento no queda claro que en el desarrollo de la norma se pueda decidir poner un tope máximo a la enseñanza en catalán, «lo que podría suponer un retroceso en relación a la situación actual», señala la nota.

«Vemos que esta ley se limita a mantener el que ya dispone el Decreto de Mínimos de 1997: como mínimo la mitad de la enseñanza se tiene que hacer en lengua catalana, pero que cada consejo escolar decidirá qué distribución se hace», afirman.

«En una situación de emergencia lingüística como la que vivimos en Balears y, muy especialmente, en la isla de Ibiza, resulta del todo imposible que cualquier estudiante, al acabar la Educación Secundaria Obligatoria, tenga el nivel adecuado de lengua catalana. La Educación suple los déficits de la sociedad, y esto solo lo puede hacer si la presencia del catalán está claramente favorecida. Con un 50% de enseñanza en catalán no se pueden lograr las competencias necesarias en lengua catalana, ni puede haber igualdad de fluidez y de competencia en las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad autónoma», señalan.

Por ello, reclaman que la lengua vehicular de los centros sea el catalán, que se mantenga como mínimo el 50 por ciento de la enseñanza en catalán, sin ninguna limitación, y que haya un presupuesto «claro, adecuado y planificado a corto plazo para establecer programas eficaces de acogida lingüística y disminución de ratios para poder atender mejor al alumnado».

Intervención «urgente»

«Entendemos -señalan- que se tendrían que establecer áreas de urgente intervención lingüística (la isla de Ibiza al completo, pero también otros lugares al resto de las islas). En estas áreas, el 50% de enseñanza en catalán no constituye en absoluto garantía que los alumnos acaben dominando en igualdad de condiciones las dos lenguas oficiales».

Por otra parte, desde el IEE exigen a los partidos políticos que «actúen con responsabilidad y que no hagan de nuestra lengua un motivo de desavenencia en Balears. Si en 1997 se consiguió un consenso con el Decreto de Mínimos, y el catalán estaba más presente que ahora en la vida social, que ahora no se echen atrás por lo que a la presencia del catalán a la enseñanza se refiere. Amar» nuestra lengua no tiene que ser cuestión de colores políticos», termina la nota.