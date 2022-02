El Consell de Ibiza pide al de Formentera que no «demonice» a las excursiones de un día

El Consell de Ibiza ha salido al paso de las intenciones del de Formentera de regular el tráfico marítimo entre las Pitiusas y, en particular, de reducir las excursiones de un día desde este mismo verano, como manifestó el lunes la presidenta formenterense Ana Juan, y advierte de que para la regulación «se tiene que tener en cuenta al Consell de Ibiza», en palabras del vicepresidente y conseller de transportes Javier Torres.

«Antes de restringir de forma unilateral las excursiones de un día en Formentera, o de aplicar una nueva regulación que afecte al transporte regular, desde el Consell de Ibiza reclamamos que cualquier cuestión que afecte el tráfico de pasajeros entre Ibiza y Formentera se tiene que negociar entre ambas islas, con el Govern balear y también con el sector», señala Torres, que asegura que consideran «inapropiado llevar a cabo cambios importantes de espaldas al sector. Ellos conocen el día a día y las diferentes problemáticas que se encuentran en la operativa».

Torres, que esta misma semana se ha reunido con representantes de las empresas navieras, afirma a través de una nota que no se puede «demonizar al sector de excursiones marítimas ni es justo que se los obligue al cierre con medidas muy restrictivas».

Por eso, desde la máxima institución insular solicitan al Govern balear y a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) que consulten con el Consell de Ibiza y con el sector «las futuras normas para regular el tráfico marítimo entre las Pitiusas, así como las restricciones operativas que se apliquen al puerto de Vila».

Además, el conseller insular de Transportes lanza una crítica al hecho de que el puerto de Sant Antoni siga sin tráfico de pasajeros y mercancías, ya que, a pesar de que hace medio año se levantó la moratoria, de momento las navieras no han vuelto a operar por las condiciones que se han impuesto.

Saturación des Botafoc

Según el Consell de Ibiza, desde las empresas se ha transmitido al vicepresidente segundo la preocupación por la saturación de la estación de Botafoc, que se encuentra ya en pleno mes de enero «en una situación de colapso y saturación total durante muchos días de la semana» y el problema que esto puede generar en verano si no se resuelve.

«No puede ser que la estación de Botafoc esté así mientras tenemos el puerto de Sant Antoni cerrado de facto por la limitación de esloras de 65 metros, generando un problema importante en el puerto y en el municipio de Ibiza. Esto no se solucionará si no se tiene una perspectiva insular», asegura Torres.

Tras el levantamiento de la moratoria de la entrada de ferris con pasajeros y mercancías en el puerto de Sant Antoni, el delegado de la Asociación de Patronales de Empresarios de Actividades Marítimas de Balears (Apeam) y gerente de Trasmapi, Rafael Cardona, ya advirtió de que las condiciones impuestas por la Comunitat Autònoma hacían «inviable» la recuperación del tráfico de ferris.

En concreto, el consejo de administración de Ports de Balears, la empresa pública del Govern balear que gestiona los puertos de su competencia, acordó el 27 de mayo de 2021 el restablecimiento de la actividad marítima de las navieras pero sólo con embarcaciones de hasta 65 metros de eslora, cuando los que anteriormente operaban la ruta con Denia tenían 90 o más, y sin permitir el transporte de mercancías. Lo que sí quedó autorizado es que los pasajeros pudieran viajar con sus vehículos. Además se aprobaron otras medidas para minimizar el impacto del tráfico de ferris en la bahía, como la reducción de la velocidad de la entrada de los buques.

Esto ha hecho que, hasta el momento, ninguna naviera haya solicitado autorización para operar en el puerto de Sant Antoni, ya que no tienen embarcaciones adecuadas para llevar a cabo el servicio con estas condiciones ni lo consideran rentable al no poder transportar mercancías.