El millonario dj escocés Calvin Harris ha adquirido una finca de 56 hectáreas en Ibiza. Se trata de Terrra Masia, según publica el diario The Sun. Esta parcela, ubicada en el municipio de Santa Eulària, es la "granja orgánica más grande de Ibiza" y produce "verduras, huevos, vino y comidas de la granja a la mesa", además de albergar "eventos especiales como bodas", según informa el diario británico.

Fuentes cercanas al nuevo propietario de Terra Masia han asegurado a The Sun que Calvin emplea a un equipo de expertos que incluye agricultores y chefs, lo cual "no le ha impedido involucrarse y regularmente se ensucia las manos, ayudando a plantar semillas y todo lo relacionado con el funcionamiento de una granja". "Le apasiona lo que él y el equipo están haciendo”, publica The Sun.

Calvin Harris, de 38 años, es uno de los dj mejor pagados del mundo desde que irrumpió en las listas de éxitos hace 15 años. Pero después de vender sus dos mansiones en Los Ángeles se ha mantenido alejado de los flashes y el glamour de la gran ciudad y ahora trabaja como agricultor en Ibiza, pero sin dejar de lado la música. La semana pasada Calvin Harris lanzó un nuevo sencillo, Lonely With Riva Starr. Ahora Calvin Harris produce éxitos que encabezan las listas de éxitos y disfruta a la vez de la vida en su granja.

En una entrevista ofrecida al programa Kiss Breakfast, el dj ya adelantó que dos proyectos frustrados con dos artistas muy reconocidas le empujaron a dedicarle más tiempo a sus actividades en contacto con la naturaleza. “Cuando esas dos canciones cayeron pensé ‘puede que sea momento de que haga un poco de jardinería y puede que esas no fuesen las canciones correctas para que sacase en ese momento’”, comentó Harris.

“Así que me dediqué a la jardinería, planté unas cuantas zanahorias, un poco de apio y finalmente volví a un lugar donde quería hacer algo, especialmente después del año pasado, que fue implacablemente positivo”, aseguró entonces el artista.