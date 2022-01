Flor y la anorexia: «Los sanitarios de Ibiza me han salvado la vida»

«Es mi héroe». Es la frase más repetida por Flor S. M. Se lo dice a Bartolo Bonet, jefe de Pediatría del Hospital Can Misses, y lo hace con el corazón en la mano; la conexión entre ambos se percibe en apenas unos minutos de conversación.

Flor llegó a su consulta con 15 años el 3 de mayo de 2021, «después del Día de la Madre», añade su progenitora Marga M. S., con un cuadro severo de desnutrición. Con 1,72 metros de estatura pesaba, por esas fechas, 35 kilos. «Es de los casos más espeluznantes que he visto en mi vida. Cuando la conocí era solo piel, huesos y manchas de sangre» cuenta Bonet.

Lleva 35 años ejerciendo como pediatra y ha visto muchos casos de trastornos alimentarios, pero no de este calibre. «Las manchas cutáneas no las había visto nunca. Cuando tienes un cadáver analizas con esas marcas el tiempo que lleva descomponiéndose, pues ella tenía ese aspecto. Estaba tan desnutrida que tenía un cuadro de hepatitis», explica.

En ese momento ingresó en la unidad de Pediatría del hospital ibicenco y se acordó llevar a cabo una nutrición progresiva. «No puedes nutrir a un cuerpo en ese estado de forma rápida, tienes que hacerlo progresivamente», indica Bonet, que desempolvó varios libros de salud para informarse. «Y costaba mucho porque no quería comer -interrumpe su madre-, hasta dos horas para intentar que terminara un plato».

Así que tuvieron que ponerle una sonda para controlar la ingesta de calorías y electrolitos. «Fue la peor parte del ingreso -que se prolongó dos meses- en el hospital», señala Flor. Para su madre, también. «Para ella fue muy difícil, pero para mí, verla con una sonda, fue terrible».

Tampoco fue fácil que los primeros días estuviera conectada a un pulsioxímetro, el aparato que consigue monitorizar el nivel de concentración de oxígeno en la sangre. «Se lo pusimos por si Flor se nos estropeaba», dice cariñosamente Bonet. «Estaba con el potasio muy bajito y había que monitorizarla».

Todo empieza con la pandemia. Como cualquier familia con sus hijos, Marga animó a la suya a que no se quedara quieta en casa y aprovechara para hacer deporte. Viven en el campo y el entorno ayuda a disfrutar de actividades al aire libre. Salían a pasear, pero Flor quería más, así que empezó a hacer tablas de entrenamiento por su cuenta. «Pasa a hacer mucho deporte y a comer muy poco», dice Marga, «y lo empieza a hacer de forma muy inteligente, tanto que no me di cuenta».

Se ejercitaba casi dos horas al día y las 22 horas restantes intentaba aislarse. «De ser una niña súper cariñosa y habladora, que te contaba lo que querías oír y lo que no, pasó a cerrarse herméticamente», lamenta su madre. Los trastornos de conducta alimentaria no solo influyen en el cuerpo, también cambian el carácter de quien los padece.

Varios indicadores

Marga empezó a consultar a otros especialistas, que trataban a Flor por otros motivos, si uno de los tratamientos que le estaban dando podía ser el causante de su pérdida de peso. «Llegó a perder cinco kilos en una semana», recalca. Le dijeron que podría ser un efecto secundario, hasta que un día vio manchas en su piel. «Se había depilado y pensé que se le había irritado», aunque tenía sus dudas. Por eso, «un día que se estaba duchando me colé en el baño porque no me dejaba entrar, como cualquier niño a esa edad, y le vi manchas en la espalda. Ahí me di cuenta de que la cosa no estaba bien porque no podía ser una irritación, la espalda no nos la depilamos».

A la pérdida de peso y las manchas se sumó un color de piel amarillento que encendió las alarmas. «Vamos a consulta y pido que le hagan una analítica completa. En ese momento es cuando me dicen todo lo que hay», recuerda la madre entre lágrimas y asegura que «nunca me hubiera imaginado que estaba tan mal». Tanto que «Bonet me dijo que estaba más muerta que viva», y se le quiebra la voz.

Se siente culpable por no detectar el problema a tiempo; un sentimiento que, a día de hoy, todavía la acompaña. «Soy enfermera, además de madre, y tampoco lo supe ver». Y no es su culpa. Bonet recuerda que la pandemia se ha cebado especialmente con dos colectivos, los más mayores y los niños. «El adolescente quiere ser parte de un grupo de gente y esto, de repente, desaparece con el confinamiento. Cuando estás cara a cara con una persona la comunicación es diferente que detrás de una pantalla. Tener que estar solos no les ha ayudado y comunicarse a través de las redes sociales, en muchos casos, ha sido peligroso», reitera.

A raíz de la crisis sanitaria, los casos de jóvenes tratados por el servicio de Pediatría de Can Misses por anorexia, bulimia o atracones han aumentado de forma considerable. «Hacía diez años que no tenía uno de anorexia y, en el último año, he tenido varios; dos de ellos muy graves, que han requerido ingreso», como el de Flor, dice Bonet, «y solo eran la punta del iceberg».

Seguimiento de control

Flor solo quería estar en armonía con su cuerpo y quererse un poco más, pero se le fue de las manos. «Yo no pensaba que estaba dejando de comer», reconoce, pero llegó, incluso, a tragar pasta de dientes en alguna ocasión para engañar a su estómago y no tener que ingerir alimentos. «Simplemente quería verme bien, pero seguía viéndome gorda. De hecho, aún me siento así; por eso no me miro al espejo», explica la niña.

Son sus grandes enemigos: la báscula y los espejos. «Vestida se puede mirar, pero desnuda no quiere ni verse», subraya su madre, que apunta que no han quitado los espejos que tienen en casa, pero, cada vez que se ducha, tapan el del baño con un pareo.

Le dieron el alta hospitalaria en el verano del 2020, pero la pesadilla no ha terminado. «Esto es una bomba de relojería, no se puede bajar la guardia nunca», señala el jefe de Pediatría. Desde entonces está en seguimiento, al principio con citas frecuentes y ahora más espaciadas. «De peso está razonablemente bien y socialmente, también, pero siempre estás pensando que puede haber un desastre por medio que te desbarate todo», insiste Bonet.

En el instituto está tranquila, dice su madre, después de una época complicada. Sus compañeros la ayudan «mucho», ha retomado sus extraescolares y ya visualiza su futuro. Está en 4º de la ESO y cuando acabe Bachillerato quiere especializarse en diseño, corte y confección. Es una apasionada de la moda.

Lo que sí ha cambiado es la situación en casa. Marga ha reducido su jornada a la mitad y solo trabaja el tiempo que la niña está en clase. «He llegado a dormir con ella por miedo a que se levantara a vomitar», dice. Ahora solo lo hace cuando la nota nerviosa. También vigila todas sus comidas. «Cuando acababa de comer siempre me preguntaba si había comido demasiado. A día de hoy también lo hace».

Tanto Marga como Flor quieren ayudar con su experiencia a todas aquellas personas que estén en una situación similar. Aseguran que con «ganas y mucho esfuerzo», se sale, aunque es imprescindible contar con un buen equipo sanitario. «Tuve a la mejor plantilla», dice eufórica la menor. De hecho, siempre que tiene una revisión en Can Misses pasa a saludar a todos los sanitarios que le han atendido durante más de año y medio. Sabe que le han «salvado la vida».

Con Bonet, cabe recalcar, tiene una afinidad especial. Han estado desde el primer día que se conocieron «negociando» recompensas si su estado mejoraba. «Bartolo no me quería abrazar hasta que tuviese chicha», dice Flor. Y nos reímos todos los que estamos en la sala hablando con ella. «Y al final, me abrazó». Luchó para curarse y lo está consiguiendo.

Ahora una amiga suya está teniendo problemas con la comida y está ahí para ayudarla. La entiende y la mima todo lo que puede. «Le cociné un pastel lo más sano posible para que se lo pudiera comer a gusto».

Cada uno tiene sus héroes y para Flor son Bonet y todo el equipo que la ha tratado. No salen en los cómics ni llevan capa, pero cada día se ponen la bata para seguir ayudando.

El covid duplica los casos de menores pitiusos tratados en Psiquiatría

El 6% de los jóvenes atendidos tienen bulimia o anorexia y el 10% trastorno por atracón . Antes de que Flor fuera hospitalizada fue tratada en la unidad de Salud Mental del Área de Salud de las Pitiusas. Magdalena Valverde es la coordinadora y la única psiquiatra infantojuvenil del servicio. Fue ella quien inició un tratamiento ambulatorio con la menor, que es multidisciplinar y engloba a médico de cabecera, endocrino, enfermeras especializadas en psicoeducación a nivel nutricional y psicólogos, antes de utilizar el recurso del ingreso. «La mayoría de las veces esto es suficiente para reconducir el caso. La hospitalización en planta es lo último que planteamos porque es una intervención dura y difícil de sostener, tanto para pacientes como para sus familiares, incluso traumática». Pero con Flor no sirvió. Su estado estaba muy deteriorado», explica. Así que removió cielo y tierra para que la niña fuera ingresada.

Los casos «extremos», como el suyo, se tratan en el Hospital Son Espases, el único que cuenta con una unidad psiquiátrica infantil de estancia breve. Su madre descartaba esta opción. «Suponía irme allí sin nadie y dejar el trabajo. Cuando me lo dijeron sentí que se me caía el mundo encima», relata. Pero el pediatra Bartolo Bonet reconoce que tampoco había camas disponibles. La unidad tiene 11 y en ese momento estaban todas ocupadas.

Al no disponer de este servicio en Ibiza, fue hospitalizada en la planta de Pediatría. «Aquí no tienes a una enfermera 24 horas al día, los siete días de la semana, vigilando si se quitan o no la vía, como pasa en Psiquiatría, pero tenemos la suerte de tener colaboración con el servicio pediátrico; sobre todo en lo que a ingresos se refiere, para evitar traslados, aunque no siempre es posible», apunta Valverde.

Por la unidad de Salud Mental pasaron el año pasado unos 2.000 jóvenes de las Pitiusas, lo que supone, dice la psiquiatra, el 10% de la población infantojuvenil. Números que han crecido como consecuencia directa de la pandemia. En lo que respecta a trastornos de conducta alimentaria, «tratamos el doble de casos por anorexia que antes, un 3% del total, lo mismo que de bulimia. Lo que más ha subido, hasta un 10%, es el número de preadolescentes que tienen trastorno por atracones, pero sin provocarse el vómito». Y lo peor es que «van en aumento».

Una vez detectado el trastorno hay que hacer un seguimiento al paciente. De media, puntualiza Valverde, el tratamiento se alarga dos años; en el caso de Flor puede alcanzar los cinco y eso sin contar posibles recaídas.