Los pensionistas de Ibiza califican de «trampa» la reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones aprobada el pasado 28 de diciembre en el Congreso no convence nada al movimiento pensionista de las Pitiusas. El principal motivo es que el colectivo no está conforme con la fórmula escogida para actualizar anualmente las pensiones que, en lugar de tener en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual acumulado, toma como referencia el IPC medio anual en los 12 meses previos. Para la portavoz en las Pitiusas de la Coordinadora balear por la Defensa de las Pensiones Públicas, Graciela Masiano, la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones «es una trampa». «Estamos indignados porque nos están perjudicando. ¿De qué nos sirve que este año las pensiones contributivas se incrementen el 2,5% y que las pensiones mínimas y las no contributivas aumenten el 3% si la cesta de la compra es hoy un 6,5% más cara que hace un año?», señaló Masiano. «En realidad en lugar de solucionar el problema lo están agravando porque este aumento para nosotros es como si fuera un recorte porque perdemos poder adquisitivo», añadió.

Al igual que en el resto del territorio nacional, el movimiento pensionista se concentrará en Ibiza el próximo 12 de febrero en señal de protesta. La movilización se llevará a cabo a las 12 horas en el Parque de la Paz, en Vila. «Será una concentración informativa con recogida de firmas», explicó Masiano. «Estamos seguros de que más del 90% de los pensionistas estaría de acuerdo con el aumento del 2,5% si el Gobierno hubiera igualado las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional y que éste fuera igual al 60% del salario medio según la Carta Social Europea», señaló. La portavoz pitiusa de la Coordinadora balear por la Defensa de las Pensiones Públicas denunció también «la brecha de género en las pensiones».