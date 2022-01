El Ayuntamiento de Santa Eulària presentó ayer el programa de sus fiestas patronales, en las que la música adquiere todo el protagonismo con la programación de 40 conciertos de formaciones locales, y que tendrán su broche final con la actuación del cantante David DeMaría el sábado 12 de febrero.

La primera de las conferencias sobre educación y crianza del ciclo ‘La aventura de educar en familia’, que tendrá lugar el viernes 4 de febrero, dará inicio al programa de las fiestas. Este año, y tras el parón que ha supuesto para los músicos la crisis del covid, el Consistorio apuesta por promover a las formaciones musicales locales a través de la realización de casi 40 microconciertos localizados en diferentes puntos de la localidad de Santa Eulària. Además, se realizará, como es habitual, la apuesta de invitar a un intérprete conocido para el fin de semana de las fiestas. En esta ocasión se trata del cantante David DeMaría, que actuará la noche del sábado 12, frente a la Casa Consistorial, en un recital gratuito y con las medidas de seguridad a que obliga la actual situación.

Según apunta el Ayuntamiento en una nota de prensa, la de los microconciertos es una fórmula que ya se ha utilizado en otras fiestas, como es las de Jesús, es Canar o Cala Llonga, con resultado «siempre satisfactorio puesto que permite a los solistas y grupos locales poder darse a conocer a través de los bolos, a los locales que los acogen (o que son cercanos cuando se hacen en la calle), les permite incrementar algo su actividad y al ser ámbitos reducidos el control de medidas sanitarias suele ser más fácil y evita grandes aglomeraciones».

Los conciertos

En esta ocasión, los conciertos tendrán lugar entre la tarde del viernes 11 y hasta la mañana del domingo 13. Como grupos participarán Vudu Delta, Amalian Folk, Revorda, Sean Moonshine y David Keiper, Discover, Raga & Tala, Purple Frog, Flawless, Maktub, Somos Uno, Trotango, Guajiro Blues, Maya Porter, Aykya y Sönic. En cuanto a los locales que acogen en su interior o en su proximidad los conciertos, estos son Xtu, Rincón de Pepe, El Deseo, Cervecería Quintana, Tape Arte, Royal India, cafetería Màgic, Jambo Jambo, Mesón Algarrobo, Tomate Rojo, Hambre, El Naranjo, Espíritu Puccara, Niko, restaurante Juanito, +Ke2, Qué Tal Café, Forn des Port, Los Dos, Can Pedro, Harinus, Hamburguesería Lina, Can Cosmi, Lilau, San Remo, Royalty, Posidonia, Fauna Libre, Colmado, Can Xarc, Chichos, Estel, Bistro Seventeen, WoW Radio Café, restaurant Pepita, Bonsai, Atenea y pizzería El Chambao.

Además de los microconciertos de promoción a las formaciones locales, este año también se apuesta por un concierto de gran proyección. Será en la tarde-noche del sábado día 12 de febrero, día de la patrona, en la plaza de España. Primero actuarán los ibicencos Morning Drivers, a partir de las 18.00 horas. Y dos horas después será el momento de que salte al escenario de delante de la Casa Consistorial el cantante David DeMaría. El jerezano cuenta con una extensa carrera tanto como intérprete en solitario como componiendo títulos para sus propios trabajos pero también para otros artistas. Con 11 discos de estudio en su haber y varios recopilatorios, DeMaría presentará en Santa Eulària su último trabajo, ‘Capricornio’.

El Petit Cor, el viernes 11 de febrero, y Joaquín Garli, el 5 de marzo, completan la programación musical de las fiestas.

Tres presentaciones de libros

Otro punto remarcable del programa es la realización de hasta tres presentaciones de libros, todos ellos relacionados con el municipio. Por un lado, el jueves 10 de febrero se presentará en el Teatro España el libro ‘Ibiza i Formentera entre dos regnes, 1276-1298’ de Antoni Ferrer Abárzuza y Stefano Maria Cingolani. La siguiente cita será a la misma hora y en el mismo escenario, pero en este caso el miércoles 16. En esta ocasión Lluís Mir explicará su nuevo volumen ‘Santa Eulalia, Ibiza 1971. La rebelión de los hippies’. Por último, el Teatro España acogerá el miércoles 23, a partir de las 19.00 horas, la presentación de ‘Tir de pedra’, de Pere Amorós.

Aunque no vaya acompañada de la presentación de un libro, cabe destacar que el auditorio de la calle Sant Jaume acogerá el jueves 17 de febrero la conferencia ‘El canó de Santa Eulària’, a cargo de Marcus Heinrich Hermanns, Antoni Ferrer Abárzuza y Fernando Eras Planas, buzo que participó en la recuperación de esta pieza que ha dado el nombre popular con el que se conoce a la plaza de Isidor Macabich. La cita está organizada por la Associació Marítima i Cultural d’Ibiza i Formentera (Amcef).

Además, como es habitual, dentro del programa hay diferentes actividades culturales y de ocio para los más pequeños, se convocarán los concursos tradicionales de Vi Pagès, Carnaval, Fotografía, Pintura Rápida, Poesía y Top Cuiner adultos. Igualmente, si las condiciones sanitarias no lo impiden, se podrá retomar la tradicional Fira Artesanal al Puig de Missa.