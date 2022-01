Desahucio en Ibiza: El adiós obligado de Nemesia a su hogar de los últimos 50 años

Nemesia Martínez, una anciana de 89 años con alzhéimer, se vio obligada a abandonar este viernes, por un lanzamiento judicial, el que ha sido su hogar durante medio siglo en la localidad ibicenca de Santa Eulària.

Unos minutos antes de las 11 de la mañana llegaban al piso de Nemesia y su hijo los operarios contratados por su familia para ayudarla a bajar las escaleras con una silla especial desde el segundo piso sin ascensor donde se encuentra la vivienda. La anciana tiene reconocido por el Govern un grado III de dependencia. También sufre pérdida de visión y debilidad muscular que le impide andar, por lo que depende de su hijo Antonio Granados, de 56 años, que se encarga de cuidarla y que dirigió la indeseada mudanza.

«El dueño del piso es un sinvergüenza, he intentado negociar un alquiler con él, pero no ha querido y al final han echado a mi madre, que espero que aguante el viaje que nos espera», se lamentaba con los ojos llenos de lágrimas Antonio. Temía el impacto en su madre enferma del viaje que les esperaba a ambos, los más de 700 kilómetros que les esperaban hasta llegar a su pueblo natal, en Córdoba. Allí poseen una casa en la que tendrán que fijar, a partir de ahora, su residencia, ya que en Ibiza no pueden pagar una vivienda en condiciones para las necesidades de Nemesia. El desahucio estaba previsto para el día 2 de febrero, pero Antonio decidió no esperar a esa fecha y abandonar la vivienda ayer y «poner fin ya a esta agonía».

En la calle, frente al portal del edificio, les esperaban las nietas de Nemesia, Sheila y Naomi, con sus respectivas hijas, todas ellas nacidas en la isla. «Hasta el último momento mi padre ha tenido la esperanza de que alguien se pusiera en contacto con él y se pudieran quedar en la casa. Hasta el día de ayer no sacaron todas sus cosas, pero esta mañana ya se ha ido el camión de la mudanza al puerto», expresaba Sheila con tristeza sabiendo que tenía que despedirse de su abuela y de su padre y que, ahora, la distancia entre ellos pondría fin «a las visitas de los fines de semana a la abuela». Sheila y Naomi lamentaban el «vacío» que su partida les iba a dejar.

La anciana abandonó su hogar ajena, debido a su enfermedad, a la angustia y la preocupación por la que estaba pasando su familia. Madre e hijo dejaban una casa vacía de enseres, pero llena de recuerdos. Debían coger el avión hasta Málaga y, una vez allí, otra hija de Nemesia, les recogería para llevarles a su nuevo hogar.

Una vida en Ibiza

Nemesia llegó a la isla en 1971 para trabajar en el sector de la limpieza, junto a su marido, ya fallecido. A partir de ese momento, la mujer estableció su residencia en la vivienda de Santa Eulària que, ahora, con casi 90 años, una orden de desahucio le ha obligado a abandonar para poner rumbo a Córdoba. Allí tienen una casa que tendrán «que adaptar a sus necesidades» como lo estaba ya el piso de Santa Eularia, motivo por el que Antonio conservó, hasta el último momento, la «esperanza» de poder hablar con el juez y mostrarle la situación en la que se encuentra su madre. «Más allá de lo que digan las leyes, ella no está en condiciones de viajar a ningún sitio», denunciaba ayer Antonio con tristeza, antes de partir hacia el aeropuerto. El desalojo del piso no les llevó más de media hora.

El calvario para esta familia comenzó el día en que el dueño de la vivienda, con el que el difunto marido de Nemesia tenía un contrato oral de alquiler, falleció y pasó a ser propiedad de sus tres hijos. En noviembre de 2018, los herederos enviaron un burofax a Nemesia Martínez para comunicarle la «no prórroga de su contrato por necesidad del arrendador».

El 30 de julio de 2020 se celebró el juicio para desahuciar a Nemesia, al que el abogado recomendó a Antonio que no asistiera. El juzgado de primera instancia número 3 de Ibiza declaró, el 27 de agosto de ese mismo año, resuelto el contrato de arrendamiento que vinculaba a ambas partes y condenó a Nemesia a «dejar libre el inmueble dentro del plazo legal», según relata la sentencia. Antonio ha presentó varios recursos basándose en que los nuevos propietarios disponían de una vivienda en el barrio de Can Nadal de Santa Eulària, pero fueron todos desestimados.

Antonio dejó su trabajo hace tres años para hacerse cargo exclusivamente de sus cuidados. Los ingresos en la unidad familiar provienen de dos pensiones de Nemesia de 525 euros y 483 euros mensuales, más una prestación de su hijo de 357,68 euros al mes por estar al cuidado de una persona dependiente. Desde el Ayuntamiento del municipio afirmaron tener «conocimiento del caso y haber realizado las gestiones correspondientes ante el juzgado, quien debería decidir si se concretaba el lanzamiento de desahucio». La familia de Nemesia afirma por su parte que los servicios sociales «no se pusieron en contacto» con ellos para ofrecerles «una alternativa».