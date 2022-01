llama la atención

Que el Hospital Can Misses se haya visto obligado a suspender citas de Neumología y esté a punto de hacerlo en Medicina Interna por el aumento de casos de covid y las numerosas bajas por ese mismo motivo entre el personal sanitario. Los profesionales que siguen operativos deben concentrarse en atender a los pacientes que están ingresados, por lo que no podrán atender todas las consultas que tenían programadas. Esta medida, avanzan desde el centro hospitalario, «se extenderá hasta que las necedsidades asistenciales así lo requieran», De momento, el hospital no prevé cancelar consultas de otras especialidades.

Que la Oficina Anticorrupción ratifique que el exdiputado ibicenco de Ciudadanos, ahora en el Grupo Mixto, Maxo Benalal cobró dietas de modo «irregular» y de «cuantía significativa». El Parlament ya le reclamó en mayo de 2021 la devolución de 15.000 euros por dietas percibidas de manera irregular en 2020 y 2021 tras certificar que había cobrado 36.000 euros complementarios a su sueldo.