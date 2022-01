La Fiscalía Superior de Baleares ha archivado la denuncia contra el influencer mallorquín Naim Darrechi, con 26 millones de seguidores en TikTok, 7 millones en Instagram y 3,9 en su canal de YouTube, por afirmar que eyaculaba dentro de sus parejas sin permiso porque no le gusta usar preservativo. Y que con ese fin las engañaba diciéndoles que era estéril.

Considera el Ministerio Público que las declaraciones de el influencer, de carácter indeterminado y genérico, se producen en "un contexto referenciado por el derecho a la libertad de expresión y sin perjuicio de su carácter totalmente desafortunado, irresponsable y socialmente reprochable. Y que, por ese mismo motivo, "no pueden, inicialmente por sí mismas, ser objeto de consideración penal como "delito de odio" o cualquier otro", sin perjuicio de su posible valoración en otros foros o mediante las actuaciones administrativas que procedieran.

El pasado mes de julio, en un conocido programa de entrevistas del youtuber Mostopapi, el joven de 19 años afirmó que no le gusta usar preservativo y que “siempre intento acabar dentro”. Unas polémicas afirmaciones que provocaron una reacción viral en su contra, tanto por parte de sus seguidores como del resto de usuarios, en las que le acusaron de hacer apología "de la violación y el abuso sexual".

“Me gusta acabar dentro, esa es la verdad (…) yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada”, afirmó Derrachi. Mostopapi, se burló de la ocurrencia y le preguntó: “¿Y ellas nunca te dicen nada en plan: ey, bro…?”. “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, explicó el mallorquín entre risas.

Las diligencias penales de la Fiscalía Superior de Balears se pusieron en marcha en virtud de la comunicación remitida por la Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut, ampliada posteriormente por comunicaciones similares procedentes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Criminalidad Informática de la misma Fiscalía General.

De forma paralela a este archivo, el pasado 2 de octubre el juzgado de Instrucción número 2 de Palma admitió a trámite la querella del Govern balear, interpuesta a través de la Abogacía de la comunidad autónoma y en representación del Institut Balear de la Dona, contra el influencer mallorquín Naim Darrechi por un presunto delito de discriminación.

Con posterioridad a las declaraciones, Darrechi pidió disculpas públicas. "Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo. Ojalá que no hubiese salido. Todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Lo siento”.