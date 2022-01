La embarazada ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses por covid evoluciona favorablemente, explican desde el centro. La mujer, de 41 años, se encuentra mejor, por lo que se la podido retirar ya la ventilación mecánica. Los profesionales del servicio de Ginecología y Obstetricia que han estado controlándola estrechamente desde que ingresó en el hospital aseguran, además, que las últimas ecografías muestran que el feto se encuentra bien.

La mujer se encontraba en la semana 28 de gestación en el momento en el que la hospitalizaron, hace ahora unas dos semanas. Llegó a Can Misses preocupada porque tenía dificultades para respirar, motivo por el que se le hizo la prueba de coronavirus, que resultó positiva. En un primer momento se quedó hospitalizada en la planta F de Medicina Interna, tras lo que, al constatar un empeoramiento de su estado, la trasladaron a la unidad de críticos. En aquel momento, los médicos constataron que la mujer no sufría de ninguna patología previa y que el embarazo se estaba desarrollando con total normalidad. En el momento en el que entró en la UCI la embarazada, de la que no ha trascendido si está vacunada o no, se le administró "alto flujo de oxígeno".

Durante estas dos semanas la mujer ha estado atendida por los profesionales de la UCI y los del servicio de Ginecología y Obstetricia. Ahora mismo, la UCI del hospital ibicenco acoge a otros cinco pacientes covid, además de la embarazada.