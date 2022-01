Los restos de una hoguera mal apagada se han reactivado esta mañana y han quemado 500 metros de masa forestal dentro de zona urbana en Cala Llonga.

Al parecer, unos vecinos de la zona habían realizado durante el día de ayer una quema controlada de restos de jardinería que, al no quedar bien apagada, se ha reactivado hoy. Por suerte no ha habido que lamentar heridos ni llevar a cabo el desalojo de ninguna vivienda, según han informado desde el cuerpo de Bomberos.

El aviso del incendio se ha producido en torno a las 13.20 horas de esta mañana y hasta el lugar de los hechos han acudido Brigadistas del Ibanat y bomberos del Consell de Ibiza, que han conseguido sofocar el incendio en pocos minutos.