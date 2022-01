Ibiza y Formentera registran la cifra más alta de enfermos graves de covid en cinco meses

Desde el 15 de agosto las Pitiusas no contabilizaban tantos pacientes covid ingresados: un total del 82, cinco más que el lunes, informó ayer la conselleria balear de Salud en su balance diario de la pandemia. Esto supone que los enfermos graves o críticos a consecuencia del covid han aumentado un 39% en la última semana. El incremento se concentra entre los ingresados en planta, que en estos siete días han pasado de 50 a 74, mientras que los afectados que están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se han reducido de nueve a ocho.

La principal diferencia con los datos de pacientes covid que se registraban a mediados de agosto es que en aquel momento las Pitiusas estaban en plena bajada de la ola de verano, por lo que acumulaban el doble de afectados en unidades de críticos (16). Además, los hospitalizados representaban un 3,35% del total de contagios confirmados mientras que en estos momentos los enfermos de coronavirus que necesitan atención hospitalaria apenas suponen el 0,76%. Este porcentaje se está incrementando en los últimos días. Es decir, que los casos aumentan a un ritmo mucho más lento que los ingresados.

De estos 82 pacientes covid ingresados, el Hospital Can Misses acoge a 77, detalló la dirección del centro: 71 en planta y seis en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde el hospital matizan que no todos ellos están ocupando camas covid, lo que justifica que a pesar del incremento de hospitalización no se haya tenido que dar un paso más en el plan de contingencia. Catorce de los 71 que están en planta han negativizado ya el virus, por lo que no están aislados ni en ninguno de los espacios covid del hospital, como los 57 restantes: 41 en la planta F de Medicina Interna y 16 en la parte de la G habilitada para estos pacientes. Los seis que están en la UCI aún son positivos.

A ellos hay que sumar el paciente de Formentera trasladado a la UCI del Hospital Son Espases, en Mallorca, hace alrededor de un mes para someterle a una oxigenación extracorpórea. Otros cuatro afectados se encuentran en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: tres en planta y uno en su propia unidad de críticos.

Ralentización de los activos

En las últimas 24 horas los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaron 456 positivos: 432 en Eivissa y 24 en Formentera. Esto, teniendo en cuenta las altas que dieron los médicos en esa misma jornada, deja los contagios activos ahora mismo en Eivissa y Formentera en 10.723, un nuevo récord de los últimos dos años. El aumento entre ayer y hoy es, sin embargo, de apenas un 1%, el más reducido registrado en las últimas semanas en las que, de un día para otro se han llegado a registrar incrementos de hasta el 9%. De ellos, 10.220 corresponden a Ibiza y los 503 restantes, a Formentera, isla que contabiliza siete ingresados: una mujer de 65 años y un hombre de 56 en la UCI de Can Misses, el trasladado de 55 años a la unidad de críticos de Son Espases y tres mujeres de 49,63 y 73 años y un hombre de esta misma edad que están en la planta F de Medicina Interna.

La inmensa mayoría de los afectados por coronavirus de las Pitiusas en estos momentos se encuentran en estado leve o, incluso, sin síntomas, por lo que están en sus casas. En esta situación se encuentran un total de 10.641 personas: 10.145 en Ibiza y 496 Formentera.

El número de profesionales sociosanitarios contagiados se mantiene igual que el lunes, en 130, mientras que se ha reducido el de los que están en vigilancia, que ahora son 216, un total de 17 menos que el día anterior.