El hospital de Ibiza suspende citas de Medicina Interna y Neumología por el aumento de contagios de covid

La gerencia del Hospital Can Misses ha suspendido ya consultas de Neumología y prevé reducir en breve las de Medicina Interna por el aumento de contagios, según explicaron ayer desde la dirección del centro. La medida se ha tomado en las últimas horas motivada por dos situaciones: el incremento en las últimas semanas de pacientes covid que necesitan hospitalización y el elevado número del personal de las plantas de Medicina Interna afectado por el virus. La conjunción de ambas situaciones hace prever a los responsables de Can Misses que los sanitarios que se encuentran operativos deberán concentrarse en atender a los pacientes que se encuentran ingresados, por lo que no podrán atender todas las consultas que tenían previstas.

Esta misma semana se han anulado ya varias consultas de Neumología, señalaron desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera, que no ha detallado el número de citas que deberán reprogramarse. La próxima semana, en función de cómo evolucione la pandemia, tanto en el número de hospitalizados como en el de sanitarios contagiados o en vigilancia, se reducirán citas de Medicina Interna, servicio que se ocupa de los pacientes covid que están en planta. De momento, la dirección de Can Misses ignora en cuánto se tendrá que reducir la semana que viene la actividad de consultas de esta especialidad y de Neumología. «Dependerá del escenario con el que nos encontremos», indicaron desde la gerencia, que insistió en el «esfuerzo» que se ha hecho durante esta ola para evitar reducir o cancelar actividad, tanto de consultas externas como quirúrgica. «Esta medida se extenderá hasta que las necesidades asistenciales así lo requieran y se limita por el momento a estas especialidades. El resto de consultas externas de otras especialidades continúan funcionando con normalidad», indicaron desde Can Misses, que señaló que la reducción de las consultas «permitirá responder a las necesidades de hospitalización para paciente covid sin necesidad de cancelar el total de consultas, como ha sido necesario en oleadas anteriores». Menos hospitalizados El anuncio llega, precisamente, el mismo día en que el número de enfermos de coronavirus graves, es decir, que necesitan atención hospitalaria, registra la mayor caída desde el inicio de la presente ola, según los últimos datos de la pandemia publicados por la conselleria balear de Salud. En las últimas 24 horas los médicos han dado el alta a cuatro pacientes de las Pitiusas que permanecían ingresados, de manera que en estos momentos hay 78 pacientes covid hospitalizados. La reducción se concentra entre los que están en planta, que han pasado de 74 el martes a 69 ayer, mientras que el número de enfermos críticos como consecuencia del virus aumentó en uno, por lo que ya son nueve. Es la cifra más alta registrada en los últimos ocho días. El Hospital Can Misses acoge a 74 enfermos de coronavirus, 67 de ellos en planta, cuatro menos que el día anterior. Algunos de ellos ya han dado negativo en las PCR, por lo que han salido de las plantas covid (la F y la G de Medicina Interna), mientras que la gran mayoría permanece aún aislamiento. Otros siete afectados se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses. En la unidad de críticos del Hospital Son Espases, en Mallorca, permanece aún el paciente de 55 años de Formentera al que se trasladó hace algo más de un mes para someterlo a una oxigenación extracorpórea (ECMO). A ellos hay que sumar los tres pacientes covid que se encuentran en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: dos en planta y uno en su propia unidad de críticos. La práctica totalidad de los afectados por coronavirus de las Pitiusas, sin embargo, o están leves o ni siquiera presentan síntomas. En esta situación se encuentran un total de 11.044 personas. De ellas, 10.523 están en Ibiza y 521 en Formentera. Entre estos contagiados que pasan el virus en autoaislamiento y los que se encuentran hospitalizados los casos activos se sitúan en 11.122. Esta cifra supone un nuevo récord de la pandemia, aunque, por las fechas de los últimos contagios y el elevado porcentaje de los positivos que se encuentran leves o asintomáticos, el total de contagios activos debería haber comenzado a reducirse hace ya un par de días. En las últimas 24 horas los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses han detectado 403 positivos: 378 en Ibiza y 25 en Formentera. Se trata de una de las cifras más bajas de nuevos casos de las últimas semanas, obviando los domingos y los lunes, los días en los que se realizan menos pruebas. El número de nuevos positivos se ha reducido de forma considerable en los últimos siete días: un 13%, según los datos de la conselleria. Entre el 20 y el 26 de enero se han detectado 2.989 contagios en las Pitiusas (2.839 en Ibiza y 150 en Formentera), cuando entre el 19 y el 13 del mismo mes esta cifra fue de 3.436 (3.271 en Ibiza y 165 en Formentera). La reducción ha sido más acusada en Ibiza (un 13,2% de caída) que en Formentera, donde los contagios confirmados se han reducido un 9,1%.