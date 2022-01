Las entidades de cáncer piden al IbSalut suplir «con urgencia» la falta de oncólogos en Ibiza

La falta de oncólogos a jornada completa en el Hospital Can Misses trae de cabeza a las asociaciones de cáncer de Ibiza. Aseguran que no es la primera vez que hay especialistas de baja o con reducciones de jornada como sucede actualmente, que de la plantilla de cuatro uno está de baja y otro a tiempo parcial, por lo que van a solicitar de manera formal al IbSalut que se refuerce el servicio de forma «urgente».

Dicen que hasta que eso se consiga, la opción pasa por trasladar a la isla oncólogos de otros hospitales del archipiélago, «como ya ha ocurrido en otras ocasiones». Precisamente esa es una de las cuestiones en las que trabaja el Área de Salud de Ibiza y Formentera, aunque reconocen que «todavía no hay noticias» al respecto.

Lo que sí reiteran es que la falta de facultativos no afecta a las primeras citas, donde no se registra demora, como tampoco a la hora de asignar tratamientos a los pacientes. Afirmaciones que respaldan las asociaciones, cuyas quejas van relacionadas con las esperas que sufre el paciente cuando ya está en tratamiento y se le tiene que hacer un seguimiento de control. Estas visitas pueden alargarse semanas o meses, reiteran, hasta que se les cita con el oncólogo para analizar los resultados. Asimismo, recalcan que también hay usuarios que tienen que esperar hasta dos horas en la sala de espera para ser atendidos.

Desde el Servei de Salut aseguran a este diario que se están buscando soluciones para incrementar la plantilla de oncólogos de Can Misses. «La intención es desplazar especialistas para cubrir ese déficit, pero está siendo complicado debido a las bajas que hay actualmente entre el personal sanitario. Hay que recordar que más de 800 profesionales están de baja por covid», explican.

De momento, la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) ha remitido un escrito a la gerencia de Can Misses para mantener una reunión y buscar posibles soluciones a la falta de especialistas. «Volvemos a las andadas. Lo que no entendemos es que la plantilla esté bajo mínimos cuando no hay menos pacientes que otras veces», lamenta su presidenta Maribel Martínez.

Críticas, también, desde la delegación en las Pitiusas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Su presidenta Carmen Villena tilda la situación de «vergonzosa» y pide una solución «rápida» para poder ofrecer una atención adecuada y de calidad a los pacientes. «Esto es un palo y no beneficia a nadie», apunta.

Por su parte, la vocal de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, Susana Ribas, exige que se le dé al servicio la importancia que precisa. Como paciente oncológica insiste en la «angustia» que supone esperar a un resultado, por lo que considera «prioritario» contar con la plantilla de oncólogos al completo. «Cuando tienes cáncer, la espera desespera. Tenemos a gente que se ha hecho un TAC y obtiene resultados en dos semanas, cuando lo normal es recibirlos en tres o cuatro días. ¿Sabes lo que significa que te digan lo antes posible que hay progresión, que estás limpio? Es terrible todo lo que implica para el paciente esperar», se queja Ribas.

Retrasos en las citas que vuelven a situar a Ibiza, según subraya la presidenta de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), Helen Watson, «a la cola de las islas».

Urge mejorar las condiciones

A día de hoy hay una jornada y media sin cubrir en el servicio de Oncología que los especialistas que siguen trabajando tratan de cubrir con horas extra. «Estamos viendo que, como a veces tienen que duplicar la jornada de trabajo, hay pacientes que tienen que venir dos veces en el mismo día al hospital: por la mañana a hacerse la analítica y por la tarde a la consulta con el oncólogo», indican desde Apaac, «lo que afecta a la calidad de vida del usuario porque son personas con movilidad reducida y sintomatología».

Según la entidad de Cáncer de Mama Metastásico, los profesionales «están haciendo muchas guardias y eso no es normal»; sin tener en cuenta que la situación puede empeorar, «con otras bajas, vacaciones o la marcha de más especialistas».

Todas las asociaciones coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones laborales para evitar «la fuga de oncólogos». «Este verano se han ido dos», recalcan. Por ello, consideran que se les tiene que proporcionar una mejora salarial, además de hacer más atractivo el servicio para fidelizar a los profesionales sanitarios.