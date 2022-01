Agentes de la Policía Nacional en Ibiza detuvieron el pasado miércoles a un hombre de origen rumano, de 25 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia, dos hurtos y diversas estafas con tarjetas de crédito.

El robo con violencia fue el que perpetró contra la diseñadora de Ibiza Estrella González y del cual se hizo eco Diario de Ibiza en este amplio artículo. «Fui a comprar tabaco a la plaza del Parque porque aquí no hay nada abierto», cuenta, «y, al llegar a mi portal, un tío muy fuerte me empotró contra la puerta y me arrancó de cuajo el bolso, que lo llevaba cruzado. Me tiró al suelo y se fue corriendo».

La investigación, según explica la Policía en una nota de prensa, la llevó a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza, que comprobó que el ladrón había realizado diversos cargos con las tarjetas de crédito de la víctima.

Además de este delito, los agentes pudieron corroborar que la misma persona había cometido diversos hurtos y estafas denunciadas días anteriores.

Al presunto autor se le imputan dos delitos de hurto, uno cometido en un centro de salud a una trabajadora del mismo y otro cometido en un bar, donde llegó a sustraer la caja registradora con cerca de 500 euros en efectivo, además de diversas estafas cometidas en establecimientos comerciales con las tarjetas de crédito hurtadas, aparte del robo con violencia mencionado.