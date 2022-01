Sant Josep quiere permitir tres actuaciones musicales semanales en lugar de las dos actuales

El Ayuntamiento de Sant Josep permitirá que los negocios del municipio aumenten de dos a tres las actuaciones musicales que pueden celebrar semanalmente, según anunció a este diario el alcalde, Ángel Luis Guerrero. Actualmente, las ordenanzas permiten que cualquier establecimiento de la localidad, desde un colmado a una pizzería, pueda acoger dos conciertos a la semana de dos horas de duración. El Consistorio ampliará esa cantidad «en breve» y «mediante decreto». La ordenanza seguirá tal cual está ahora hasta que sea modificada, pero mientras tanto los negocios interesados en incrementar las actuaciones en vivo podrán solicitarlo al Ayuntamiento, «que mediante decreto» dará permiso, explicó el alcalde en Fitur.

Guerrero indicó que no pueden crear un decreto «general», para todos los interesados, y que sólo podrán conceder el permiso «de uno en uno» hasta que sea modificada la ordenanza: «Se hará en función de quien lo pida». Este cambio se dará a conocer «en breve», señaló el alcalde, que lo anunció mientras se daba a conocer en la feria turística de Madrid su portal orientado a la promoción de la música y los artistas locales, Sant Josep es Música (musica.santjosep.org).

«La página contiene todo tipo de música en vivo, independientemente de que sea flamenco, clásica, blues o rock o pop», explica su autor, el periodista y escritor Xescu Prats. Hace más de un año, el responsable de prensa de Sant Josep, Alberto Ferrer, le pidió ideas para potenciar la música local. Una de ellas era este portal. «La web recoge el ecosistema entero de la música en vivo en el municipio, aunque los grupos son de toda la isla, incluso de fuera de ella», detalla Prats. «Hasta ahora, cada uno hacía la guerra por su cuenta: unos por Facebook, otros por Instagram… No había un sitio donde se explicara todo», desde las características de cada grupo a sus discos y lugar donde actuarán. Ahora sí. La web está aún en construcción y no estará disponible hasta dentro de aproximadamente un mes. Hay que tener en cuenta que lleva un mes desarrollándose. Ya tiene unas 75 entradas, «pero habrá cientos», y contiene una agenda de conciertos (se sabrá si es gratis o no o si hay que reservar asiento), información de los locales y de los músicos, una ficha con sus discos y enlaces a espacios donde se pueden escuchar sus temas (Spotify o Youtube) y de sus redes sociales, así como vídeos grabados por Xescu Prats desde hace siete años (ya ha subido unos 70) y fotografías (más de 300) de Joan Ribas, uno de los mejores retratistas del rock de esta isla. Incluye directorio de servicios, como los estudios de grabación (dos en ese municipio: Can Savina, de Miquel Botja, y Can Cala, del batería Pedro J. González) y los luthier (uno en Sant Jordi, Manuel Marín).

Prats detalla que en 2021 hubo 42 locales del municipio que pidieron permiso para actuaciones, de las que se celebraron un total de 750. La posibilidad de organizar dos conciertos semanales (dentro de poco tres) ha impulsado allí esa actividad.

Para el concejal de Turismo, Eduardo Sánchez, esta web permite «dar visibilidad a esta riqueza cultural» del municipio («ensombrecida por la música dance de las discotecas»), que «arrastra a decenas de personas de garito en garito» de Sant Josep. «Es algo tan ibicenco como las playas», dijo en la presentación.

El alcalde, por su parte, reconoció que se trata de una herramienta más dirigida a los propios ibicencos que a los turistas. Ahora está escrita en castellano, pero se traducirá al catalán y al inglés.