Un joven de 27 años ha muerto esta madrugada tras ser atropellado por cuatro coches en la autopista de Alcúdia (Ma13), a la altura del kilómetro 37. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para aclarar por qué el joven se metió en plena noche en la autovía, algo prohibido para las bicicletas. Los cuatro conductores que le arrollaron dieron negativo en los controles de alcohol y drogas.

El accidente, según informa la Guardia Civil, ocurrió a la una y media de la madrugada a la altura del kilómetro 37 de la autopista de Alcúdia (Ma13), cerca de la salida de Búger. El joven, de 27 años, circulaba en bicicleta en sentido Alcúdia, cuando un coche le arrolló por detrás. La víctima cayó al suelo y otros tres vehículos le pasaron por encima. Falleció en el acto a consecuencia de las gravísimas heridas.

Al lugar se desplazaron con urgencia dotaciones del 061, que no pudieron hacer nada por la víctima, y la Guardia Civil de Tráfico, que reguló la circulación e inició una investigación para aclarar el accidente. Los agentes comprobaron que el ciclista no llevaba casco, ni luces ni chaleco reflectante, por lo que resultaba muy difícil verle en plena noche. Además el tramo donde ocurrió el siniestro no está iluminado. También tratan de determinar por qué se metió en la autovía, algo prohibido para las bicicletas.

Los guardias civiles realizaron la prueba de alcohol y drogas a los cuatro conductores implicados en el siniestro. Todos dieron negativo.