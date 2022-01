Eating in Ibiza, el club de producto de Fomento del Turismo de Ibiza, creado hace poco más de un año, recibió el miércoles en Fitur el premio Excelencias Gourmet 2021, otorgado por Grupo Excelencias. José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, acompañado por Lourdes Plana, presidenta de la Real Academia de Gastronomía Española y Rafael Anson, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, entregaron el premio a Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo.

Excelencias Gourmet es una publicación internacional de la compañía española Exclusivas Latinoamericanas S.L, dirigida a profesionales y aficionados a la gastronomía, el mundo del vino, el universo gourmet, los espirituosos, las bebidas, la restauración, el sector Horeca, el turismo y servicios asociados.

El Periódico Digital Excelencias Gourmet circula semanalmente vía e-mail. Su distribución llega a más de 150.000 suscriptores en Cuba, Europa, América del Norte, Caribe y América Latina. Los premios excelencias fueron creados hace 17 años con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos relacionados con el turismo, la gastronomía y la cultura en Iberoamérica. Estos galardones, se han convertido en un referente en el ámbito del turismo y la gastronomía en Iberoamérica, señalaron ayer a través de una nota.

«Desde Eating in Ibiza, nos llena de felicidad y de orgullo recibir este premio por nuestra labor de promoción de la gastronomía de la isla. Queremos dedicar este premio a todos los socios del club Eating in Ibiza, sin los cuales, este proyecto no podría existir», aseguraron desde el club de producto ibicenco en el comunicado.

«Recordamos que el club se creó con el objetivo de dar a conocer la gastronomía de la isla y los productos locales, así como la labor de los grandes profesionales presentes en el sector gastronómico ibicenco. Eating in Ibiza seguirá promocionando nacional e internacionalmente la vertiente culinaria de la isla, ofreciendo otro motivo a los visitantes, para descubrir nuestra tierra y nuestros mares», afirmaron.