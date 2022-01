Dos muertes elevan a siete las víctimas mortales por covid en Ibiza en lo que va de año

Ibiza y Formentera cuentan ya siete fallecimientos por coronavirus este año, los dos últimos comunicados ayer por el Área de Salud pitiusa. Las dos últimas víctimas mortales de la pandemia son dos mujeres, de 80 y 94 años, que en el momento de su fallecimiento se encontraban ingresadas en la planta F de Medicina Interna. La primera de ellas murió el lunes y la segunda, el martes, detalló la gerencia del hospital.

Estas siete muertes son dos menos de las que se registraban el año pasado en estas mismas fechas. En aquel momento, sin embargo, el número de pacientes hospitalizados era un 72% más elevado que ahora. Hace exactamente un año había cien pacientes covid ingresados (cuando ahora son 58), trece de los cuales estaban en unidades de críticos (ayer eran ocho).

El número de afectados por el virus que necesitan atención hospitalaria se redujo, aunque esto se debió al fallecimiento de la mujer de 94 años. El Hospital Can Misses acoge a 53 pacientes covid. De ellos, 48 permanecen en las plantas de Medicina Interna, servicio que tiene la planta F completamente dedicada a los enfermos de covid y también parte de la G, explicaron desde la dirección del centro. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hay cinco afectados, uno menos que el martes, después de que los médicos dieran el alta de la unidad a una paciente de Formentera de 63 años que ahora mismo se encuentra en planta. En la UCI permanece aún la embarazada de 41 años, que continúa con alto flujo de oxígeno.

58 ingresados

A los ingresados por covid de Can Misses hay que sumar el paciente de 55 años de Formentera que se encuentra en la UCI del Hospital Son Espases, en Mallorca, donde, dado el estado crítico en el que estaba, se le practicó una oxigenación extracorpórea (ECMO) a la que sigue aún conectado, indicaron ayer fuentes médicas. Además, hay otros cuatro pacientes covid en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: dos en planta y otros dos en su propia unidad de críticos.

Los enfermos graves a consecuencia del virus suponen apenas un 0,65% del total de afectados registrado en estos momentos en las Pitiusas, que rozan ya la barrera de los 9.000 contagios activos. Se trata del porcentaje más bajo de ingresados desde el inicio de la pandemia. Y es que la práctica totalidad de los contagiados registrados en las Pitiusas, un total de 8.867, se encuentran en sus propios domicilios dado que su estado es leve o, incluso, no presentan ningún síntoma. En esta situación se encuentran 8.399 personas en Ibiza y 468 en Formentera. Los afectados en esta isla son, en total 473, ya que a los autoaislados en sus casas hay que sumar los cinco residentes en Formentera que están hospitalizados: una mujer de 65 años y un hombre de 56 ingresados en la UCI de Can Misses, el de 55 años derivado a la unidad de críticos de Son Espases y dos mujeres, una de 49 y otra de 63, en la plata F de Medicina Interna.

Las Pitiusas se encuentran a 75 contagios de superar la barrera de los 9.000 casos activos. Confirmados por Salud. La cifra total es, con toda seguridad, mayor, ya que hay personas que han dado positivo en un autotest de antígenos, pero que no han podido o no han querido comunicarlo al sistema sanitario. En estos momentos hay 8.925 personas contagiadas de covid en las Pitiusas, cifra que supone un nuevo récord y que se alcanza después de una jornada en la que los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaron 571 positvos: 558 en Ibiza y 13 en Formentera. El número de contagios activos ha aumentado un 4,5% en 24 horas y son un 51,16% más que hace exactamente una semana.

En la última jornada se incrementó también la cifra de los sanitarios que se encuentran en vigilancia, que pasaron de 192 a 220. Se redujo, en cambio, la de los que están contagiados, que son 106, uno menos que el día anterior. Desde Salud matizaron ayer que no todos los profesionales en vigilancia activa están apartados de sus funciones. Alrededor de medio centenar de ellos continúan trabajando, algunos desde sus casas y otros, que son contactos estrechos de positivos, como están vacunados no necesitan aislarse.