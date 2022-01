Ibiza tendrá este año un nuevo hotel de lujo

La cadena Palladium Hotel Group, de la familia Matutes, abrirá este año en Ibiza un hotel de cinco estrellas lujo, el TRS Ibiza, situado en cala Gració. Se trata del antiguo hotel Tanit, que era de tres estrellas y que ahora ha sido reconvertido en una alojamiento de lujo: «Abrirá en verano y es nuestra apuesta de este año», detalló en rueda de prensa Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group. La cadena ya tiene varios hoteles similares en el Caribe: «Es nuestra apuesta en Ibiza por un turismo de calidad. Es una marca exitosa que tenemos en América». Será un ‘sólo adultos’.

«Hace tiempo, como gestores y como propietarios de hoteles, creímos en la hotelería del valor añadido. Es la forma de defenderse de plataformas llegadas últimamente que ofrecen básicamente cama y baño», explicó Abel Matutes Prats, presidente de Palladium Hotel Group. De ahí, por ejemplo, esa reconversión y que la marca se desprendiera, junto a El Corte Inglés, hace unos días de la marca Ayre: «Ya no estaba dando lo que buscábamos». El dinero de esa venta se invertirá íntegramente en la marca Only You.

Matutes y Sobrino aportaron estos datos en una rueda de prensa celebrada hoy en el estand de al cadena en Fitur, en la que detallaron, además, cómo Palladium «reinició el sistema» en cuanto estalló la pandemia, lo que, aseguran, les ha permitido salir «reforzados». El confinamiento y la crisis sanitaria de 2020 les hizo parar los planes que tenían y «empezar de cero». Fue, puso como ejemplo Sobrino, como si el ordenador se quedara de repente apagado. Había que reiniciarlo.

HOTEL CON MAYORDOMO El hotel de cinco estrellas, ubicado en Cala Gració (Sant Antoni) contará con un total de 378 suites y será el primer hotel de la marca de lujo TRS Hotels en Europa. Será un establecimiento all inclusive de lujo, en el que a través del concepto 'Infinite Indulgence', los huéspedes podrán disfrutar al máximo sin preocupaciones de todo tipo de comodidades. Además,ofrecerá a sus huéspedes un exclusivo servicio de mayordomía, inédito en la isla. TRS Ibiza Hotel incluirá tres restaurantes a la carta y cinco bares. Diferenciando dos categorías, los huéspedes podrán disfrutar de las excepcionales Swim Ups, que gozan de una piscina propia, accesible desde la terraza; o las Junior Suite Terrace, que disponen de un magnífico jacuzzi en la terraza, además de imponentes vistas al mar.



Cuatro objetivos

Se plantearon entonces cuatro objetivos. Uno de ellos pasaba por ser más rentables. Y para eso, nada mejor que producir bien. Se dieron cuenta de que la palabra reto obraba milagros: «Los empleados eran menos resistentes a los cambios cuando se hablaba de retos», según Sobrino. El principal era buscar la «eficiencia». Debían buscar «la grasa» de su sistema y eliminarla, pero «manteniendo el músculo». Lograron, por ejemplo, que el ingreso externo por habitación se incrementara en 2021 «el doble que en 2019».

Otro de los objetivos era la digitalización de la empresa, eliminar la papelería, mejorar el uso de la app… Y mejorar la venta directa, entre otras razones para, al no depender tanto de las agencias online (OTA) mejorar los beneficios. En 2021 consiguieron que el 24% de sus ventas fueran directas, un 70% más que en 2019. En total, Palladium Hotel Group manejó durante 2021 un cifra de negocios de 445 millones de euros, un 131% más que en el primer año de la pandemia, pero aún un 40% por debajo de la cantidad registrada el año previo a la crisis sanitaria, en 2019. Sobrino confía en 2022 en «superar las cifras de 2019. Creemos que lo podemos hacer», sobre todo tras reconvertir en 2021 cinco hoteles de tres estrellas en alojamientos de lujo.