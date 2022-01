Ibiza ya dobla las reservas hoteleras hechas el año pasado

El futuro turístico más inmediato de Ibiza y Formentera sigue pintando bien. De momento, las reservas hechas para la próxima temporada «doblan» las realizadas hace justo un año, según detalla José Marí Ramon, CEO de Neobookings, el motor de búsqueda que aglutina al 60% de las camas de las Pitiusas y que trabaja para un total de 560 hoteles de España.

La curva de reservas refleja un incremento «progresivo», que se disparó cuando a principios de año el premier británico, Boris Johnson, anunció la relajación de las restricciones para los viajeros de su país, y que no ha parado de aumentar día a día hasta ayer. Ramón indica que es muy «significativo» ese dato, y no cree que este año vuelva a repetirse lo sucedido en 2021, cuando todas esas compras anticipadas se desvanecieron. Las cancelaciones entonces fueron masivas, pero ahora el panorama sanitario es muy distinto, explica: «Estas reservas tienen más valor que las de hace un año porque las restricciones van desapareciendo y empezamos a saber convivir con el virus. Ahora, a diferencia de hace un año, la gente no sólo tiene más ganas de viajar, es que además sabe que va a poder viajar». En relación a 2019, eso sí, son la mitad, pero Ramón confía en que crezcan de inmediato, en cuanto bajen los casos, se retome la normalidad y se divulgue que las discotecas abrirán en abril. «Se ha perdido el miedo. Y las facilidades que dan los hoteles para cancelar, ayuda», añade. Prevé un buen 2022, «mejor que 2020 y 2021, pero aún algo por debajo de 2019».

También mejoran, día a día, la media de las estancias. Son mucho más largas que las de 2019: si en mayo de hace dos años eran de 3,6 días de media, para 2022 son de 4,8; las de junio pasan de cuatro a 5,1 días; las de julio, de 4,3 a 5,6; las de agosto, de 4,5 noches a 6,1; las de septiembre, de 4,1 a 5,7 días.

De momento, el repunte del mercado británico es enorme. Supone el 30% de las reservas, seguido del español (18%), holandés (11%), italiano (10%), alemán (6%) y francés (6%). Las ventas se centran, de momento, en el mes de junio, que acapara el 26%. Mayo absorbe el 16%, mientras julio el 21% y agosto, el 17%. Se reserva para los meses más próximos, de manera que se intuye que el last minute volverá a ser constante este año, como en 2021.

Desde el Consell confirman, además, que el turoperador Jet2 empezará a volar desde el 4 de abril, en concreto desde Birmingham, mientras que TUI les ha comunicado, en una reunión mantenida el miércoles, que «espera volar pronto» a la isla, si bien no ha dado fechas exactas. En cualquier caso, ambos TTOO aseguraron a los responsables turísticos insulares que «las reservas a Ibiza van muy bien».