«El boom de ‘Who are you?’ me ha llevado a Coachella»

Miane (Patricia Torres ) vive estos días en un sueño. Es como si estuviera flotando al saber que está en el cartel de uno de los festival internacionales de música más importantes del planeta, el Coachella 2022, que se celebra en el desierto del Colorado, en California, entre los días 15 y 24 de abril.

Esta productora y dj de tech house es natural de Huelin (Málaga) pero hace diez años decidió trasladarse a Ibiza, donde vive desde entonces. Es en esta isla donde, sin hacer ruido y con mucho trabajo, ha empezado a hacerse un hueco en el mundo de la música electrónica.

Miane explica a Diario de Ibiza que llegó a esta isla por casualidad. «No lo tenía en mis planes, surgió sin más, un grupo de amigos decidió venir y me apunté». Esta productora autodidacta, de 35 años, comenzó a pinchar en Málaga y enseguida se interesó por la producción: «Cuando salía con los amigos me empecé a fijar en la música, más allá de cuando sales de fiesta». Recuerda que su abuelo también fue determinante en su pasión: «Me ponía canciones, me enseñaba los vinilos y los CD y eso me despertó». Reconoce que en su círculo de amistades no había nadie que fuera dj o que se dedicara a la música, «digamos que he ido descubriendo poco a poco lo que podía hacer».

Al llegar a Ibiza empezó a trabajar en un hotel para tener dinero e ir abriéndose camino en el mundo de la música electrónica, al poco tiempo ya estaba pinchando en un beach club de Sant Antoni y «poco a poco fui haciendo contactos», resume.

Con el paso de los años llegó la pandemia y se tuvo que encerrar, lo que le permitió dedicarse al trabajo de estudio y grabación para empezar a lanzar temas que enseguida engancharon al público discotequero como ‘Who are you?’, que fue remezclado por el productor escocés Chris Lake, quien quiso apoyar la carrera de Miane y produjo ese tema a su estilo. El tema tiene más de 5 millones de reproducciones en Spotify y lo han pinchado djs como Tiësto, Diplo, Pete Tong o Jax Jones.

Pero Miane lleva prácticamente encerrada desde que comenzó la pandemia: «En 2019 me cambié el nombre y me puse Miane y luego ya llegó la pandemia por lo que estuve trabajando todo ese tiempo». Y así, sin hacer mucho ruido, esta productora vinculada a Ibiza se está abriendo camino en un mercado nada fácil.

Reconoce que el impulso de ese productor fue determinante para que esté en el cartel del Coachella 2022, donde actuará en el set dj los sábados 16 y 23 de abril. Será una de los tres representantes por España, junto al dj Paco Osuna y la banda indie madrileña Cariño.

A la pregunta de cómo ha logrado colarse en un festival como el de Coachella, reconoce de forma espontánea «pues no lo sé», para luego soltar una carcajada y señalar: «Chris Lake tiene una discográfica muy conocida en Estados Unidos y logré firmar con él ese tema que ha sido un boom en Estados Unidos, eso ha despertado interés allí y es lo que me ha llevado a esos festivales».

Y dice festivales porque después de Coachella tiene una gira por Estados Unidos y Canadá para primavera-verano, con actuaciones en festivales como CRSSD (San Diego), Osheaga Fest (Montreal), HARD Summer (Los Ángeles) Shambahala (British Columbia), Elements (Pensilvania) y ARC (Chicago). En España también actuará en Holika (La Rioja) y Aquasella (Asturias).

A punto de lograr su sueño

Cuando Miane habla sobre su pasión desprende ese convencimiento que parece imparable y al ser preguntada sobre si logra vivir de la música, responde: «Por el momento no, pero tal y como está planteado ahora, ya sí».

Una de las características de la música que produce es que, aparte de teclados, sintetizadores y sample, introduce cortes vocales en sus composiciones, algo que imprime su estilo personal. Dice que le encanta producir pero que el directo es más intenso.