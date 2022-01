Asaltan y roban en Ibiza a una conocida diseñadora en la puerta de su casa

Miedo, inseguridad y falta de vigilancia. Son las palabras más repetidas por la diseñadora Estrella González después de que el pasado domingo un hombre la asaltara y tirara al suelo tras robarle el bolso en la puerta de su casa. «Esta zona está totalmente desprotegida», lamenta.

El suceso se produjo pasadas las 23 horas en la plaza del Mercat Vell. «Fui a comprar tabaco a la plaza del Parque porque aquí no hay nada abierto», cuenta, «y, al llegar a mi portal, un tío muy fuerte me empotró contra la puerta y me arrancó de cuajo el bolso, que lo llevaba cruzado. Me tiró al suelo y se fue corriendo».

Reconoce que no le dio tiempo a verle la cara. Al levantarse, él ya no estaba. «Me quedé en shock, no sabía qué hacer, así que me fui a casa de una amiga que vive aquí cerca», indica. Durmió allí y al día siguiente acudió al centro de salud para que le hicieran un parte de lesiones. «Cuatro días después sigo con dolores por todo el cuerpo; sobre todo en el hombro por el tirón, pero también en las rodillas y la cadera por el impacto contra el suelo», lamenta.

Ya con el informe médico, se presentó en la comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos. En el bolso llevaba toda la documentación, cuatro tarjetas bancarias, 150 euros en efectivo y el teléfono móvil, entre otras cosas.

El presunto atacante fue detenido el miércoles, según confirman fuentes policiales, después de rastrear las tarjetas con las que había realizado pagos en locales de restauración de Ibiza. En las próximas horas pasará a disposición judicial y se le imputa un delito de robo con violencia, otro por hurto y estafa.

González, que lleva desde la década de los 70 en Ibiza, asegura que la zona de la Marina «nunca ha estado tan mal como ahora». Acostumbrados al bullicio y a sus pequeñas calles prácticamente intransitables por el aluvión de turistas en verano, «en invierno es un cementerio».

Falta de vigilancia

La reconocida diseñadora lamenta que el casco antiguo de la ciudad esté desprotegido. «No hay cámaras de seguridad y la que hay aquí en el mercado no está activada. La policía da muchas vueltas, pero siempre en coche; necesitamos agentes que estén fijos aquí y más cámaras», insiste.

Dice que, desde el domingo, tiene «miedo». «Una mujer de mi edad [65 años] es frágil y es más fácil venir a por nosotras», cuenta. Se está planteando incluso vender su vivienda tras este suceso. «Llevamos dos años de pandemia que han dejado a muchas personas sin nada, lo que ha hecho que haya una oleada de robos y esto se ha convertido en un lugar violento», espeta.

Críticas, también, a la gestión municipal. González no entiende cómo una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco esté tan «abandonada». «Se le da mucha promoción y todos están muy orgullosos, pero esto solo funciona en temporada. En invierno, ¿qué hacemos?», se pregunta.

A la espera de que salga el juicio, ha querido contar su caso para concienciar sobre la problemática que se vive en la zona y evitar que algún vecino pase por una situación parecida.