La artista ibicenca Ángela Cervantes: «Tal como están las cosas, salir de casa para cantar es un regalo»

Después de un parón «por la maternidad y la pandemia», la cantante ibicenca Ángela Cervantes vuelve a los escenarios con ‘Olas y arenas’, un disco que firma con el pianista y compositor cubano Pepe Rivero que recupera temas de la artista puertorriqueña Sylvia Rexach.

Hace mucho que no tenemos noticias suyas en la isla. Creo que la última vez que le vimos en un escenario fue con la Eivissa Jazz Experience en el Eivissa Jazz de 2017 y la visita previa fue en 2016 para presentar su tercer disco, ‘Camino a Santa Clara’. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo?

Básicamente he tenido dos cachorros, con una separación de quince meses entre ellos. Entre eso y la pandemia ha sido un periodo intenso. También es verdad que en los últimos años, en los que estaba sumergida en la promoción de ‘Camino a Santa Clara’, todavía estaba girando con Brit Floyd, la banda oficial de tributo a Pink Floyd, y eso me limitó mucho el tiempo que podía dedicar a mis proyectos personales.

Ha vuelto al ruedo con ‘Olas y arenas’, un proyecto que lidera junto al pianista y compositor Pepe Rivero. ¿De qué forma surgió este trabajo conjunto?

Surgió en plena pandemia. En agosto de 2020 me llamó para proponerme este disco Pepe Rivero, un maestro del piano cubano que reside en Madrid y que ha colaborado con muchos artistas como José Luis Perales, Soledad Giménez o Celia Cruz. Aparte de ser un grandísimo amigo, es un artista muy versátil y él es el artífice. A Pepe le había llamado antes José Cruz, un productor puertorriqueño que vive en Nueva York, para pedirle que hiciera los arreglos y que eligiese los músicos con los que dejar a este lado del charco un documento audiovisual de la compositora Sylvia Rexach porque es una artista puertorriqueña desconocida aquí. El proyecto está centrado en sus canciones y en su música.

¿Conocía de antes la obra de Sylvia Rexach?

No la conocía y me removió mucho a nivel emocional porque en el momento que escuché por primera vez sus canciones yo tenía la edad a la que ella falleció, 39 años. Hay muchos artistas en Latinoamérica que han versionado a Sylvia Rexach, pero incluso en Puerto Rico, hasta su muerte, no se le dio valor a su obra. Luego ya entró en el salón de la fama. De hecho, el único disco que hay editado con su voz es a dúo con un guitarrista y se grabó, creo, el mismo año que murió. Escuchar su voz es una pasada, tiene una madurez brutal, parece que es una mujer que ha vivido cuatrocientas vidas en una.

¿Qué méritos tiene esta artista para hacerle un homenaje como ‘Olas y arenas’?

Fue una artista multidisciplinar que trabajó en prensa y en radio y que tocaba el piano y el saxofón. Además, fue la primera que fundó en Puerto Rico agrupaciones femeninas. Ella, para su tiempo, era un bicho raro hablando de amor y desamor y de las injusticias de género. Además se alistó en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, tuvo tres hijos, sufrió malos tratos, se divorció...Fue una mujer muy valiente, adelantada a su tiempo. De hecho, en Latinoamérica es considerada una de las mujeres pioneras en los movimientos feministas.

¿Cómo suenan los temas de Rexach en ‘Olas y arenas’?

Inicialmente los once temas son boleros filin. Los arreglos para quinteto que ha hecho Pepe han llevado las canciones de Sylvia a otra dimensión. Los temas suenan a latin jazz, pero de muy fácil escucha. A nivel estilístico en algunos temas Pepe ha mezclado ritmos cubanos con otros más aflamencados.

¿Qué ha supuesto para usted en lo personal y lo profesional este disco?

Es el primer álbum que grabo después de la maternidad y de la pandemia. Tenía ya muchas ganas de hacer algo y este disco ha caído en el mejor momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero ya de pandemia estamos hasta un sitio... En nuestro gremio se está todavía sufriendo muchísimo y están siendo tiempos muy duros, pero dentro de todo me siento absolutamente privilegiada de que haya alguien de fuera que me haya propuesto un proyecto. Ha sido una bendición. Además, escuchar los temas de Rexach justo en el momento en el que acababa de ser madre, con los sentimientos a flor de piel y la sensación de vulnerabilidad, me tambaleó mucho a nivel interno por las emociones tan fuertes que transmiten sus canciones, y, sobre todo, por su forma de cantar, eso me transformó completamente. Acostumbrada a estar muy activa a nivel vocal y musical, después de un parón tan fuerte con la maternidad y la pandemia, me he tenido que reconstruir a nivel profesional, a nivel vocal, a nivel interpretativo, a nivel emocional... y le doy las gracias y la culpa a las canciones de Sylvia. Me han transformado mucho. Se han juntado a la vez la maternidad con estas letras tan femeninas y guerreras.

¿Qué nos puede contar de los artistas que le acompañan junto a Pepe Rivero?

En la batería está Michael Olivera, que tiene proyectos propios y es colaborador de músicos muy potentes como Alfredo Rodríguez. Luego en el contrabajo está Reinier Elizarde El Negrón, que toca, entre otros muchos, con Chucho Valdés y como invitado en tres temas está Ariel Bringuez, en el saxo tenor y en el soprano. En el último tema, en ‘Mi versión’ tenemos otro invitado de lujo, Miguel Zenón, un saxofonista puertorriqueño muy reconocido dentro del latin jazz a nivel mundial, que es del mismo barrio, Santurce, de donde era Syvia Rexach y el productor del disco.

¿Han tenido la oportunidad de hacer muchos bolos con el disco a pesar de esta sexta ola?

Después de presentarlo en directo en el Teatro Bellas Artes de Madrid el 23 de noviembre, fuimos al Casino de Calaf, en Barcelona, y hemos estado también en el Café Central de Madrid. Este mes, el 28, nos vamos al Festival de Jazz de Castejón de Sos, en Huesca, y el 1 de marzo al Teatro Arriaga, en Bilbao. Tal como están las cosas, salir de casa a cantar y trabajar es un regalo.

¿Tienen pensando presentar ‘Olas y arenas’ en Eivissa?

Tenemos muchas ganas. De hecho, estamos hablando con algunos programadores de Eivissa y estamos locos por poder dar una fecha.