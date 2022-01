Formentera lamenta su falta de participación en la nueva normativa

La vicepresidenta primera y responsable de Turismo del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, critica que el Govern balear no haya tenido en cuenta a la institución que representa a la hora de elaborar la propuesta de reforma de la ley turística. «Lo leí el viernes en la prensa. Llamé a la conselleria y me enviaron un documento inicial, que no debía ser el último porque luego he leído más cosas en la prensa. Me invitaron a una charla en Madrid pero no se dijo que se iba a presentar una ley. He trasladado a la directora general de Turismo que lamento que haya sido así. Deberíamos haber sido informados», sostiene.

Ferrer recuerda que, además de la competencia en ordenación turística, la nueva ley también afecta a ordenación territorial, cuya gestión depende también del Consell. «Lo normal habría sido trabajarlo conjuntamente», dice Ferrer, que admite que no le gusta que, para la aplicación de algunas medidas, la propuesta legislativa contemple la exoneración del cumplimiento de parámetros urbanísticos. «Hacer esto de manera generalizada nos parece peligroso y puede crear muchos problemas». Ferrer recuerda que Formentera ha sido «pionera» en temas de sostenibilidad y, pese a estar de acuerdo con la mayor parte de la propuesta, «hay que ver cómo se aplica porque cada isla es distinta». «En Formentera hay mucho pequeño empresario y es un momento complicado», dice. Por su parte, la presidenta, Ana Juan, del PSOE, valora «positivamente» la propuesta, aunque también pide al Govern que tenga en cuenta «las necesidades y particularidades de cada isla».