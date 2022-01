Covid en Ibiza: Los contagios se multiplican por ocho en un mes, pero los ingresos sólo por tres

Ibiza y Formentera registraron ayer la segunda cifra más elevada de positivos diarios desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos de la conselleria balear de Salud: 668. Se trata no sólo de la segunda jornada con más nuevos contagios de las Pitiusas sino también de cada una de las islas: 630 en Ibiza (el máximo fueron los 672 confirmados el jueves) y 38 en Formentera, que alcanzó su máximo diario (43) el 5 de enero.

Estos 668 positivos supusieron un incremento del 8,2% de los contagios activos en las Pitiusas. Una subida importante después de varios días en los que el aumento se había ralentizado. En estos momentos en las Pitiusas hay 8.539 personas afectadas por el covid, la cifra más elevada registrada desde el inicio de la pandemia.

El incremento exponencial de contagios no va aparejado con un aumento, en similar medida, de los pacientes hospitalizados, que ahora mismo son 59, uno más que el día anterior. Desde el inicio de esta última ola, los contagios activos se han multiplicado por ocho, mientras que los afectados ingresados, tanto en planta como en UCI, se han triplicado.

Más hospitalizados, pero menos en UCI

El aumento registrado en la última jornada entre los pacientes ingresados afecta únicamente a los que se encuentran en planta, 50, que son dos más, mientras que los que están en unidades de críticos se han reducido en uno, por lo que son ocho. El Hospital Can Misses acogía ayer a 55 pacientes covid, seis de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los 49 restantes en las plantas F y G de Medicina Interna. De momento, no ha sido necesario reducir la actividad quirúrgica, explicaron ayer desde la gerencia de Can Misses, ya que únicamente está ocupada por pacientes covid una parte de la planta G de Medicina Interna y alrededor del 50% de la UCI. En el caso de que en los próximos días aumenten las hospitalizaciones se reabrirá Ca na Majora.

También a cargo de la sanidad pública, pero en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde lo trasladaron hace un mes para someterlo a una oxigenación extracorpórea se encuentra un paciente de Formentera. A ellos hay que sumar los tres que permanecen en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: uno en planta y dos en su propia unidad de críticos.

Los afectados de coronavirus hospitalizados suponen apenas el 0,7% del total de contagios activos de las Pitiusas, aunque el porcentaje varía entre las dos islas. Los cinco ingresados de Formentera suponen el 1,05% del total de sus contagios activos, mientras que en el caso de Ibiza los hospitalizados representan el 0,6%.

La práctica totalidad de los afectados de las Pitiusas se encuentran bien, en estado leve o asintomáticos, por lo que permanecen aislados en sus propios domicilios. En esta situación se encuentran 8.479 personas: 8.010 en Ibiza y 469 en Formentera.

En la última jornada se redujo ligeramente el número de profesionales sanitarios en vigilancia, que son 192 (cuatro menos) de los que 107 (cinco menos) están contagiados.