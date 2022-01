Nalo es un perro que llegó al Centro de Recuperación Animal de Sa Coma con tan solo un año. Siete años después aún sigue buscando un hogar. Ya no es un cachorro juguetón, sufre artrosis y necesita cuidados. La Fundación Perros Abandonados en Ibiza ha hecho un llamamiento en su página de Facebook para que Nalo encuentre una casa de acogida.

El can tiene tiene 8 años y lleva «toda su vida prácticamente» en Sa Coma, lamentan desde la fundación. Se da la circunstancia de que el can sufre artrosis y casi no puede andar. Por eso necesita de alguien que le de paseos «muy cortos» para que ejercite sus patas «sin exceso», señalan.

Pese a que la enfermería cuenta con calefacción, aseguran que no es suficiente, y que debería estar en una casa de acogida. «Todos los gastos correrán a cargo de Sa Coma, su comida, atención veterinaria, medicación y todo lo que necesite», explica la fundación animalista, que insiste en la necesidad de que una familia «cuide y esté pendiente» de Nalo.

Voluntarios

El Centro de Sa Coma ofrece la posibilidad de colaborar. Para obtener el carnet de voluntario, hay que pedir cita previa en el Ayuntamiento de Ibiza, en el apartado de Registro de entrada, donde hay que especificar el motivo de la cita. Una vez hecho este trámite se envía un carnet por email al cabo de unos días. También es posible obtener la licencia PPP de perros potencialmente peligrosos.

Los horarios de paseo son los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11.30 horas. Y los jueves de 17.30 a 19.15 horas.