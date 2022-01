La empresa de Ibiza Palladium Hotel Group y El Corte Inglés, socios al 50% en el negocio hotelero, han anunciado la venta de cinco hoteles a una sociedad de inversión francesa, Eurazeo. Así lo hicieron público ayer, según recoge el diario El País.

Los establecimientos en venta son cinco hoteles de la marca Ayre de Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal).

Según detalla la información publicada por dicho medio, los fondos obtenidos en esta operación no han sido detallados, pero se destinarán para hacer crecer la marca de hoteles urbanos Only You.