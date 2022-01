Miss Beige, periodista y performer: «Provoco desde la denuncia»

Esta periodista y actriz ha renunciado a su nombre de pila para convertirse en ‘Miss Beige’, un personaje mudo que a través de la actuación expresa sus sentimientos y denuncias presentándolas con potentes imágenes de fotografía y vídeo. Cree que la fuerza de la imagen permite más libertad para expresar los miedos, sensaciones y actitudes que quiere provocar.

La profesional del periodismo y actriz ha creado un nuevo personaje mudo para expresar mejor lo que siente con absoluta libertad a través de la performance.

¿Se considera fotógrafa, periodista o influencer?

Influencer no, fotógrafa tampoco. Artista, actriz... yo llego al mundo de las performances por tomar una serie de decisiones y el camino me ha llevado allí.

¿Decidió dejar de hablar para actuar?

Al decidir no hablar porque la fuerza del personaje habla por sí misma, acabo llegando al mundo de la performance y eso hace que llegue al mundo de la fotografía y del vídeo y que tenga que explorar esos mundos que desconozco. Quizá la falta de técnica me hace ser más libre con lo que quiero contar. De repente me encuentro que puedo experimentar con estas tres disciplinas porque lo hago para mí. No tengo que dar explicaciones a nadie.

Esa libertad es impagable.

Totalmente. El conocimiento es nulo. No me freno ante una idea porque hasta que no lo hago no sé si lo que quiero comunicar funciona o no. Nunca me puedo parar antes. No tengo la técnica para editar fotos que tienen otros fotógrafos y esto tiene virtudes e inconvenientes.

¿Tiene un dogma a la hora de enfocar las cosas?

Mi dogma principal es el juego llevado a una madurez con mucho humor. No sé comunicarme sin humor ni juego.

«No todo vale en la denuncia, como ciudadano has de ser responsable con la época que te ha tocado vivir»

Viniendo de las artes escénicas y siendo actriz, ¿el haber eliminado la palabra le ha costado mucho para manifestarse o lo ha simplificado?

Ha sido un descubrimiento, yo hablo cinco idiomas, así que estoy acostumbrada a comunicarme con facilidad. Me hizo sentir incómoda pero como me puse a mí misma el problema, no había marcha atrás. Soy muy impulsiva y tengo mucho carácter, entonces canalizar todo eso hacia el silencio ha sido un reto muy grande para mí. Me ha servido para conocerme, he llegado más lejos que en otros trabajos en los que podía expresarme hablando los idiomas que conozco.

¿Por qué lo ha hecho?

Al construir a Miss Beige me he dado cuenta de que la fuerza visual es tan grande que no hay ninguna palabra que vaya a igualarlo o complementarlo, es una decisión de menos es más.

¿Quién es Miss Beige? ¿Es su alter ego?

Creo que sí, es un poco el de todos. Lo que pasa es que yo lo he mostrado y quizá a otra gente le da más miedo, la sociedad a veces no nos deja enseñar esos lados menos correctos. Los niños y los mayores lo hacen sin problema, pero a los adultos nos educan para que no mostrar según qué. Por eso mi lema es ‘atrévete a ser Miss Beige’, si todo el mundo se atreviera un poquito, aunque solo fueran cinco minutos al día, creo que los problemas que tenemos ahora de filtros, de jugar a quien no soy, sería una forma de darle la vuelta a toda esta moda que ha venido para quedarse.

¿Y cómo le le da la vuelta?

Hay que buscarle el otro lado, tenemos que querernos, no tener miedo a no ser aceptados y no renunciar a quien realmente no somos. Miss Beige es un personaje que verdaderamente es y está.

« Me gusta el humor porque invita a la reflexión y te hace partícipe a que pienses y te integres en el tema»

¿Por qué Miss Beige siempre viste de ese color?

Me parecía un color que no existía y no tenía personalidad, un color de pared, relacionado con la gente mayor, insulso e interesante para crear la revolución con este color y darnos cuenta de que todo es posible. Es un color que en todas las lenguas occidentales se dice de la misma forma, es una palabra francesa que aunque cada uno la pronuncie a su manera es algo que nos une a todos los occidentales, en el beige podemos ser todos iguales.

Le gusta la provocación.

Me gusta la provocación desde la denuncia. No todo vale. Como ciudadano tienes que ser responsable con la época que te ha tocado vivir. Hay que ser valiente y saber decir que no, que no nos tomen por tontos y hacer algo para cambiar las cosas. Quejarnos a los españoles se nos da muy bien, pero hacer realmente no tanto. Hay que plantarse como ciudadanos y decir ‘no, esto no puede ser’, pero desde la reflexión con el juego y con el humor, no creo en la violencia. Me gusta el humor porque invita a la reflexión y te hace partícipe a que pienses y te hace integrante del tema.

¿Miss Beige ha denunciado la subida del precio de la luz?

De hecho lo he hecho varias veces ya en redes. Hace poco hice una colaboración. Miss Beige se compromete con todos los temas de hoy en día, para que hagamos algo y salgamos a la calle.

¿La pandemia le cambió?

Esta es una frase que dentro de unos años ya no recordaremos. No me ha afectado porque estoy acostumbrada a llevar las riendas de mi vida. Entiendo que a una persona que llevaba una vida estructurada le haya pasado. Me ha hecho más consciente de la responsabilidad que tengo como artista en épocas así, en las que tienes que tirar un poco más del carro.