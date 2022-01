Una dj española afincada en Ibiza se ha colado en el cartel del Festival de Coachella, que se celebra en Califormia del 15 al 24 de abril. Se trata de Miane, una dj y productora malagueña de 35 años.

Su nombre real es Taty Muñoz. Hace 10 años dejó su tierra natal y a su familia para mudarse a Ibiza para perseguir su sueño de triunfar en la música electrónica. Tras una década de trabajo constante y autodidacta varias de sus canciones la han convertido en un fenómeno viral en Estados Unidos, según informan desde la agencia Woo Media.

Su primer éxito musical ocurrió hace exactamente un año. Se llama ‘Who are you?’ y este pasado verano sonó en las pistas de baile de medio mundo, informan desde Woo Media. La pincharon en sus sesiones disc jockeys de primera como Tiësto, Diplo, Pete Tong o Jax Jones.

El famoso productor escocés Chris Lake quiso apoyar la carrera de Maine y remezcló este tema a su estilo. Este tema ya tiene más de cinco millones de reproducciones en Spotify.

Poco después llegó ‘W You’, el tema que supuso su consolidación como la nueva artista de moda en la música electrónica de Estados Unidos.

“Mi sonido ha empezado a triunfar cuando he dejado de encasillarme y he empezado a hacer la música que me da la gana", ha asegurado la artista en un comunicado. "Para mí, producir es un hobby. Soy una obsesa de la música. Igual que otros juegan a la PlayStation, mi afición es hacer música", ha explicado Miane.

"Llevo muchos años 100% enfocada en hacer realidad mi sueño y he tenido que pagar el precio de dejar a mi familia en Málaga. Aún no me creo del todo que estaré en Coachella”, ha afirmado la dj afincada en la isla.

Miane está anunciada para actuar en Coachella en formato DJ set los sábados 16 y 23 de abril y representará a España, siguiendo la senda que Rosalía abrió en la edición de 2019.

En el festival californiano comparte cartel con superestrellas como Billie Eilish, Flume, Stromae o Disclosure. En el evento también actuará el DJ español Paco Osuna y la girlband indie madrileña Cariño.

Miane tiene previsto realizar una amplia gira por Estados Unidos y Canadá esta primavera y verano, con actuaciones en festivales como CRSSD (San Diego), Osheaga Fest (Montreal), HARD Summer (Los Ángeles) Shambahala (British Columbia), Elements (Pensilvania) y ARC (Chicago). En España actuará en Holika (La Rioja) y Aquasella (Asturias).