Trabajadores de la residencia Sa Serra denuncian que están «bajo mínimos»

Un grupo de trabajadores de la residencia Sa Serra denunciaron ayer que no han cobrado «a estas alturas» el plus covid. «Nos van conformando cambiando continuamente la fecha de cobro, pero nunca llega», señalan los afectados que afirman saber que profesionales de «entidades privadas y de Can Misses lo han percibido».

Los profesionales de este centro insisten una vez más en que la enfermería del centro «está bajo mínimos». Denuncian que la mayoría del tiempo sólo hay una enfermera «en lugar de dos por turno, como está estipulado en los protocolos». Alertan de que esta única trabajadora «no puede realizar todas sus tareas». Critican que «la solución que pone la empresa» es poner en el turno con la enfermera a un técnico en atención sociosanitaria con el objetivo de que haga las fuciones de un técnico en cuidados auxiliares de enfermería. «No corresponden a nuestro contrato», protestan los profesionales del centro en una nota en la que no se detalla cuántos trabajadores la firman. El personal del centro insiste en «la falta de personal que hay siempre» en Sa Serra, algo que, afirman, es responsabilidad de la dirección de la residencia. De la misma manera, critican «el trato» que reciben y «lo poco» que les escuchan. Por último, los trabajadores, que ya hicieron un escrito semejante hace un año, reclaman «mejores condiciones laborables y salariales para que las personas se sientan atraídas por los puestos laborales en esta empresa».