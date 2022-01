‘Gripalizar’ la pandemia: "Es pronto pero hay que prepararse"

La gestión de la covid avanza hacia la endemia. La baja mortalidad de ómicron y la cada vez mayor evidencia de que se trata de una variante más leve han provocado que los gestores políticos abran el debate sobre la posibilidad de gestionar la covid como una gripe. Los científicos aseguran que hay que estar alerta ante las nuevas posibles mutaciones y que hay que esperar a que baje el número de casos.

Maria Antònia Font: "Preservar el sistema sanitario con la autogestión de los casos leves y la vacunación son pasos previos a la endemia"

«Claramente, estamos avanzando hacia una situación de cambio en la gestión de la pandemia, pero por el número de casos que hay ahora mismo no podemos tratar esto como una gripe, hay que bajar esta curva de contagios ya», comenta la directora general de Salud Pública Maria Antònia Font. El reto actual de su departamento ahora mismo es «conseguir que las personas se puedan autogestionar cuando tengan una covid leve». «Que esos enfermos leves tomen las medidas de prevención y autocuidado que ya conocemos, que se autoconfinen, ello nos permitirá que preservemos el sistema sanitario para la gente que presenta cuadros de mayor gravedad. Lo que estamos pidiendo es que no se sobrecargue el sistema sanitario y se usen las medidas de prevención y autogestión para casos de levedad», abunda. «En este sentido, se están preparando un conjunto de herramientas digitales para que esas personas leves no acudan en persona a ese sistema sanitario ahora mismo con grandes cargas de trabajo. Esta autogestión es para preservar el sistema sanitario», insiste. «Estamos avanzando en la gestión de la pandemia, ahora los confinamientos ya son sólo de siete días cuando empezamos con 14. La vacunación también es primordial para ir avanzando hacia la endemia», concluye.

Para el jefe del servicio de Neumología de Son Espases, Ernest Sala, es «muy pronto» para gestionar la covid como una gripe. «La incidencia poblacional es elevadísima y aún hay colapso en los centros de salud y los hospitales. Es una medida prematura», advierte. «Además pienso que el plan de gripalizar la covid no puede salir de un único país, sino que debe pactarse con el resto de estados, al menos con los que tienes alrededor», sostiene. «Éste es un virus que cada vez nos da una sorpresa adicional, que muta y que condiciona muchas situaciones que no te esperabas», señala. «La gripe tiene una incidencia más baja y cuando se manifiesta lo hace en forma de pico en invierno, es un virus estacional», añade. «La incidencia de la covid es alta, es un virus que circula todo el año, que muta muchísimo y que provoca una presión asistencial elevada. De momento no se pueden emplear los mismos sistemas de vigilancia que la gripe, donde no se siguen todos los casos, sino sólo una muestra representativa», apunta. «En estos momentos esto no puede ser, ahora se hacen test a todo el mundo para tratar de evitar esta gran propagación». «Ha sido el hecho de que haya una mortalidad más baja la que ha llevado a los políticos a introducir el debate de la gripalización», opina.

Jordi Reina: "Tendremos que rescatar el antiguo sistema de cupos y de médicos centinela de Atención Primaria"

«Es excesivamente pronto para empezar a gestionar la covid como una gripe. Estamos en un pico muy alto de la sexta ola, no es el momento adecuado para modificar los registros y el seguimiento de los casos», considera el virólogo de Son Espases Jordi Reina. «Habrá que esperar las semanas que hagan falta, cuando estemos entre los 100 ó 150 casos», opina. Para Reina es positivo que el debate en torno a la gripalización de la covid empiece a surgir «porque a la larga vamos a tener que utilizar el sistema que suele usarse con la gripe». En realidad, considera, «ya hemos empezado a gripalizar la pandemia porque ahora mismo es imposible hacer un seguimiento de todos los contactos estrechos y ha entrado la autogestión de los casos leves», apunta. «La ómicron nos va a permitir dar ese paso y hay que prepararse». ¿Cómo? «Habría que rescatar las redes de vigilancia de Atención Primaria, que contaban con 28 médicos y 7 u 8 pediatras», detalla. «Ahora mismo no es posible, habría que aliviar la Primaria para poder regresar al antiguo sistema de cupos y de médicos centinela». Éstos declaran cada semana los casos sospechosos y sólo hacen pruebas diagnósticas a los cinco primeros casos de la semana. Este sistema, habiendo realizado siempre una elección demográfica, te permite tener una representación de la población y la incidencia del virus.

Javier Arranz: "No hay un manual escrito de cuándo una enfermedad pasa de pandemia a endemia"

«No hay un manual escrito de cuándo una enfermedad pasa de pandemia a endemia, pero de momento es pronto para considerar la covid como patología endémica», sostiene el portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas Javier Arranz. «Hemos de conseguir antes mantener un nivel de enfermedad bajo durante el tiempo que no implique una gran presión en el sistema sanitario», indica. «Luego hemos de estar seguros de cómo se comporta la covid, que parece que por ahora no es estacional como la gripe», agrega. «Las condiciones para cambiar la gestión del coronavirus combinan el impacto que tiene el virus sobre la sociedad y su severidad. Como parece que esta variante es menos grave se está empezando a plantear este cambio de actuación», comenta. Un cambio que deberá tener muy presente una serie de condicionantes previos, «como que no aparezcan nuevas variantes. Es un virus que da muchas sorpresas», recuerda Arranz. «Suponiendo que se mantiene esta variante más leve, para el nuevo modelo de gestión se tendrá que tener en cuenta la vigilancia epidemiológica, que con la gripe se hace con la red centinela, en la que, debo recordar, no se toma una muestra a todo el mundo». Arranz cree que veremos modelos mixtos de gestión antes de alcanzar la gripalización de la covid.