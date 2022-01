«Estable» y «con alto flujo de oxígeno». Así se encuentra una embarazada contagiada de coronavirus que permanece desde el jueves ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, según explicó ayer el Área de Salud pitiusa. La mujer, que se encuentra en la semana 28 de gestación, acudió al hospital preocupada porque tenía dificultad para respirar. La prueba de covid que le hicieron resultó positiva y los médicos consideraron que debía quedarse ingresada. En un primer momento, la hospitalizaron en la planta F de Medicina Interna, la planta covid. De allí, el jueves, debido a un empeoramiento de su estado, ingresó en la unidad de críticos.

Desde el hospital detallaron que la mujer, que tiene 41 años, no sufre de ninguna patología previa y su embarazo se estaba desarrollando correctamente. Además, no es su primer hijo. Desde Can Misses matizan que aunque está con oxígeno, la mujer, de la que no ha trascendido si está o no vacunada, «no está intubada». Está atendida por los profesionales de la UCI y, al mismo tiempo, por el servicio de Ginecología y Obstetricia.

Con ella, la última paciente covid en ingresar en una unidad de críticos, ya son seis los afectados de las Pitiusas que están en una UCI, uno más que el día anterior. En estos momentos ya son 48 los pacientes covid ingresados, cuatro más que el jueves. De ellos, 42 se encuentran en planta (tres más) y los seis restantes en unidades de críticos. El Hospital Can Misses acoge a 44 pacientes covid: 40 en planta y cuatro en la UCI. A ellos hay que sumar los tres que se encuentran en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, uno de ellos en su propia unidad de críticos. Además, hay un enfermo de Formentera en la UCI del Hospital Son Espases, a donde fue trasladado hace cerca de un mes.

Los contagiados ingresados suponen en este momento, sin embargo, apenas un 0,7% del total de casos activos de las Pitiusas, que se situaron ayer en 7.114, un nuevo récord. Esto supone un incremento del 9% en apenas una jornada. En la última semana los casos de coronavirus han aumentado un 74,2%, según el histórico de datos de la pandemia.

Se alcanzan estos más de 7.000 contagios después de una jornada en la que los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses detectaron 537 contagios: 505 en Ibiza y 32 en Formentera. La cifra es una de las más bajas registradas en los últimos días. Desde el martes se habían superado los 600 positivos todos los días.

La inmensa mayoría de los afectados, el 99,3%, permanecen en sus casas en estado leve o asintomático. En esta situación están un total de 7.066 personas contagiadas por el virus: 6.670 en Ibiza y 396 en Formentera.

En las últimas 24 horas volvió a aumentar tanto el número de profesionales sanitarios que se encuentran en vigilancia, que en estos momentos son 234 (14 más que el día anterior), como el de los que están contagiados: 107 (tres más).