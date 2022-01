Una embarazada ingresó ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Ibiza por covid, según ha informado el Área de Salud pitiusa. La mujer, de 41 años, se encuentra en la semana 28 de gestación, detallaron. Llegó al Hospital Can Misses porque tenía dificultades para respirar, motivo por el que se le hizo la prueba de coronavirus, que resultó positiva. En un primer momento ingresó en la planta F de Medicina Interna, tras lo que la trasladaron a la unidad de críticos. La mujer no sufre de ninguna patología previa y el embarazo se estaba desarrollando con total normalidad, explican. En estos momentos, la embarazada, de la que no ha trascendido si está vacunada o no, se encuentra "con alto flujo de oxígeno", pero no intubada y atendida por los profesionales de la UCI y los del servicio de Ginecología y Obstetricia. La mujer se encuentra "estable", indican desde el área sanitaria.

