El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha denegado la medida cautelar solicitada por una madre que pedía que se permitiera a sus dos hijas ir al colegio sin necesidad de llevar mascarilla, porque «pesa más el interés de asegurar y proteger la sanidad pública de docentes y alumnos».

La sala de lo contencioso del TSJB denegó, en un auto, la medida cautelar solicitada para que se consintiera la entrada de estas dos alumnas en el centro escolar sin mascarillas, en el marco de un recurso que interpuso contra la conselleria balear de Educación por impedir el acceso de las menores al colegio por no llevar los cubrebocas puestos.

La mujer interpuso el recurso por vulneración de los derechos fundamentales contra lo que denomina «vía de hecho». Identifica como vía de hecho que la Administración impida el acceso al recinto de las menores sin que lleven sus respectivas mascarillas puestas.

La resolución considera que pesa más el interés de asegurar y proteger la salud pública de docentes y alumnos

Alegó que, si no llevan mascarilla, no existe menoscabo en la salud pública, o en su caso un menoscabo de muy baja intensidad dado el bajo nivel de riesgo, y que no permitirles acudir al colegio supondría vulnerar el derecho a la educación de las menores e impedirles su desarrollo educativo.

El TSJIB señala en el auto que existe vía de hecho «cuando la Administración se aparta de los postulados de la legalidad y sin que exista causa ni procedimiento que lo justifique, dando lugar a una actuación material que lesiona los derechos de los particulares».

La sala no considera que en este caso exista vía de hecho porque existe una normativa, la resolución de junio de 2021, que regula las medidas excepcionales de prevención de la covid-19 para centros escolares no universitarios, donde se establece la obligación de que todos los alumnos mayores de seis años, como es el caso, lleven puesta la mascarilla mientras se encuentren en el centro escolar. «No podemos aceptar que el cumplimiento de la legalidad pueda ser calificado como vía de hecho», aseguran los jueces en el auto.