Las reservas se disparan al relajar Reino Unido las medidas para viajar a Ibiza

Las reservas hoteleras para la próxima temporada comenzaron a «dispararse» el pasado lunes 3 de enero, justo tras la resaca del Año Nuevo. A pesar de que nunca hasta ahora se habían registrado tantos contagios durante la pandemia en todo el mundo (ni que decir en Ibiza), en esa fecha se produjo un inusitado impulso de las contrataciones para las próximas vacaciones, según señala José María Ramón, CEO de Neobookings, motor de reservas que trabaja con más del 60% de las plazas de las Pitiusas: «Desde ese día observamos en las gráficas un despegue de las reservas británicas, como también las de españoles. Pero los que llevan la delantera son los turistas del Reino Unido».

Los británicos empezaron a contratar como si no hubiera un mañana a raíz de que el premier Boris Johnson relajara las medidas anticovid para viajar impuestas hace mes y medio y que, vista la magnitud de los contagios (desde hace semanas oscilan entre los 100.000 y los 300.000 diarios), no han dado los resultados esperados. Los viajeros vacunados ya no tienen que realizar un test de antígenos antes de ir al Reino Unido ni una vez allí se les exige una PCR a los dos días de llegar ni tampoco permanecer confinados hasta disponer del resultado. Como consecuencia, compañías como Jet2 incrementaron de un día para otro un 150% sus reservas para España.

«La tendencia es alcista. Vamos a un ritmo de creación mayor que el registrado en el mismo periodo de 2021»

En Ibiza, las reservas alcanzan máximos días tras día desde entonces: «La tendencia es alcista. Vamos a un ritmo de creación mayor que el registrado en el mismo periodo de 2021», asegura Ramón. «La gente sigue teniendo ganas de viajar y los británicos, conforme avanza la pandemia y su incidencia hospitalaria disminuye, están volviendo a su costumbre de viajar».

Los gráficos revelan que el 21% de las ventas proceden del Reino Unido, un porcentaje al que hay que sumar casi la totalidad del 27% correspondiente a una porción de la tarta de esa estadística llamada «empty», que incluye a viajeros cuya nacionalidad está oculta pero que en su mayoría son británicos. Los españoles ocupan el 14%, seguidos de los neerlandeses (8%), italianos (7%), alemanes (5%), franceses (4%) y belgas (3%).

La mayor parte de las reservas se concentran en junio (26%), seguido de julio (22%). Entre ambos meses suman casi la mitad (48%) de las estancias, mientras que un 17% son de agosto, un 16% de mayo y un 10% de septiembre.

Último minuto: menos que en 2021

Eso sí, el CEO de Neobookings recuerda que en 2021, por estas fechas, «el volumen de reservas que había luego se quedó en nada. Todo el que reservó entonces, más tarde canceló. Casi todo. Por eso, quizás no haya que pensar tanto en qué hay ahora como en qué va a quedar de todo esto». Lo esencial, subraya Ramón, «es que hay ganas de venir y que las curvas son mejores que en 2021. Ibiza sigue siendo un destino súper demandado».

Es posible que, como sucedió en 2021, muchas de las reservas de 2022 sean finalmente de último minuto: «Con la pandemia y las tarifas [oscilantes] que tienen los hoteles, la gente se ha acostumbrado mucho a cancelar, a modificar… Antes se hacía, pero más por necesidad, por una urgencia, pero la gran mayoría no tocaba la reserva. Ahora, quien más quien menos se ha familiarizado con modificarlas». De ahí que, por volumen de creación de reservas, «en agosto de 2021 se superaran las creadas en 2019. Eso ocurrió porque hubo mucha reserva de último minuto. En el resto de meses no se rebasó lo de 2019, una época en que las reservas que se hacían no se tocaban».

"Aunque volverán las ventas de última hora en 2022, «no habrá tantas como en 2021"

Aunque volverán las ventas de última hora en 2022, «no habrá tantas como en 2021. Las habrá, pero porque existirá disponibilidad [de camas], pues para alcanzar los niveles de 2019 aún falta tiempo», avisa.