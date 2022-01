El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, arremete contra su socio de gobierno, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, del Pi, y defiende el contrato a dedo con la Televisió d’Ibiza i Formentera (TEF) por valor de 152.000 euros, 107.000 euros este año (y el resto de enero a mayo de 2023, hasta el final del mandato), lo que supone el 79% del total de la partida prevista en el presupuesto municipal de 2022 para publicidad a pesar de que Diario de Ibiza tiene una difusión y audiencia muy superior a la televisión del grupo Prensa Pitiusa.

Tal como avanzó ayer este diario, en la junta de gobierno extraordinaria del pasado 30 de diciembre, Torres votó en contra del contrato con la TEF al estar en contra «de las formas y el fondo». El nuevo contrato con la televisión local abre otra crisis interna en el equipo de gobierno. El alcalde echa en cara a Torres que en el anterior contrato «sí votó a favor», al tiempo que le recuerda que «siempre ha estado muy dispuesto a salir en el programa de televisión». «No sé a que viene su cambio de criterio, pero tampoco me sorprende que vote en contra de lo que hemos pactado antes», agrega.

En este sentido, el alcalde sostiene que varios meses atrás el primer teniente de alcalde le dijo que quería hablar con él sobre el nuevo contrato con la TEF. «Pero no me dijo nada más», señala Serra, que afirma que se denegó, en la junta de gobierno del día 30, la propuesta de Torres de dejar este asunto sobre la mesa porque considera que, en realidad, «eso implicaba que estaba en contra». «Había tenido tiempo de sobra para hablar sobre este contrato porque hace meses que se trabajaba. Entendí que, por un cambio de criterio suyo, no estaba de acuerdo porque este contrato lo hemos firmado desde 2020. No ha cambiado nada, tiene el mismo coste», explica, al tiempo que rechaza las críticas socialistas de que sea para «autobombo electoral». «He salido cuatro veces contadas. Hay un concejal que no es de mi partido que ha salido mas veces que yo», dice, en alusión a Torres.

Apuesta por un solo medio

Al ser preguntado sobre el criterio por el cual se destina el 79% del presupuesto de publicidad de este año a un solo medio, cuando además no es el que tiene mayor audiencia, el alcalde se limita a responder que se ampliará esta partida con recursos de alcaldía. «No serán 135.000 euros. Hemos hecho una apuesta por potenciar la presencia del municipio en un medio audiovisual. Siempre hemos tenido muy claro que Sant Antoni debe cuidar su imagen de cara al exterior, por el turismo, pero también dentro del municipio», justifica.

Acto seguido, el alcalde niega, en contra de lo que denuncia el grupo PSOE-Reinicia, que con el contrato a la TEF se esté incumpliendo la ley balear de publicidad institucional que recoge que «para determinar los medios de difusión a utilizar en cada campaña publicitaria y para la distribución de la inversión entre ellos, sólo se tendrán en cuenta los criterios objetivos, de alcance territorial, de difusión de cada medio y de coste económico».

El argumento del alcalde se basa en que el Ayuntamiento divide la publicidad en paquetes según la tipología de los medios (prensa escrita, radios y televisión) y distribuye los recursos en función de la audiencia de cada uno, sin considerar, por ejemplo, que la difusión de Diario de Ibiza es muy superior a la de la TEF. «No hay ninguna otra institución que no lo haga así. Ya se hacía de esta manera en el pasado mandato, no he cambiado yo el criterio», justifica.

La TEF estima el coste de los programas semanales (de menos de 10 minutos de duración) a partir de los precios obtenidos en la web de transparencia de la televisión pública IB3 de cuatro programas de producción propia: entre 66,6 y 225,5 euros por minuto, de lo que obtiene una media de 166,5.

De los 68 programas previstos en el contrato de ‘Viu Sant Antoni’, la TEF calcula que el coste se sitúa en 185 euros por minuto, por encima del ratio de IB3, pero lo reduce a 161,9 al sumar 225 minutos de prestaciones extras (informativos). El Consistorio lo da por bueno. «No sé qué comprobaciones han hecho los técnicos, supongo que todo está verificado. Este contrato se ha hecho de forma muy rigurosa», se limita a apuntar Marcos Serra.

El PSOE exige un plan de medios que «cumpla la ley»

El grupo municipal PSOE-Reinicia de Sant Antoni reclamará en el próximo pleno al equipo de gobierno la elaboración de un plan de medios para definir la inversión publicitaria con criterios objetivos y «acabar así con el favoritismo a la TEF». En junio de 2021, los grupos del equipo de gobierno votaron en contra de una moción del grupo progresista que proponía «la realización de un Plan anual de Medios de Comunicación, que recogiera la previsión de gasto económico y su distribución entre medios de acuerdo con lo que establece la ley balear de publicidad institucionales». «Ahora se ha demostrado el porqué: el alcalde, Marcos Serra, tenía previsto dar a dedo un contrato a la TEF de 152.000 euros [107.000 euros en 2022 y el resto en 2023, hasta mayo], cuando el presupuesto de todo el año para todos los medios es de 135.000 euros. El alcalde quiere una televisión a su servicio personal, pagada con sueldos públicos, el año antes de las elecciones», critica.