Una vuelta a clase «complicada» por los contagios de docentes en Ibiza

Como cabía esperar en plena ola de contagios de coronavirus, el segundo trimestre del curso arrancó ayer en Ibiza con bajas de profesorado y alumnado en prácticamente todos los colegios e institutos de la isla. Según los datos facilitados por el Govern a mediodía, 51 docentes de las Pitiusas, 47 en Ibiza, y cuatro en Formentera, no pudieron reincorporarse a las aulas tras las vacaciones navideñas debido al covid.

«Me consta que hay una docena de colegios públicos de Ibiza que han retomado las clases con menos personal docente porque está de baja por coronavirus o está pendiente de resultados», afirmó la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Ibiza, Fina Colomar Vicaría, una hora antes de que la conselleria balear de Educación facilitara cifras concretas. «De momento, se está priorizando y solo se está sustituyendo a los tutores de baja porque, a pesar de que se ha ampliado con más profesores la bolsa de sustituciones exprés por covid, no hay suficientes para cubrir las bajas de los maestros especialistas», explicó.

Entre el 5 y el 15%

El número de alumnos de Infantil y Primaria de Ibiza que ayer faltó a clase «fue muy similar a las cifras de bajas del profesorado», aunque, puntualizó Colomar, «los datos de la primera jornada de clase no son significativos porque esas ausencias se pueden deber al covid o a otros factores como que los estudiantes hayan alargado sus vacaciones navideñas».

Según el sondeo que realizó ayer Antonio Márquez, presidente de la Asociación de Directores de Centros de Secundaria de Ibiza y Formentera, «en todos los institutos pitiusos se produjeron bajas por distintas razones entre el profesorado y el alumnado». En el caso del personal docente, detalló, «entre el 5 y el 15% de la plantilla, dependiendo del centro de Secundaria, no acudió ayer a las aulas». Estas bajas, explicó, «se están empezando a cubrir», aunque, como apuntó el portavoz del Sindicat dels Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI) en las Pitiusas, Pere Lomas, las dificultades para encontrar sustitutos son mucho mayores en Secundaria que en Infantil y Primaria. «En los colegios es fácil encontrar personal para cubrir las bajas por la multidisciplinariedad del profesorado que trabaja allí, pero en los institutos, debido a la especificidad de las materias, es mucho más complicado encontrar sustitutos para asignaturas como matemáticas, catalán o cocina y restauración», subrayó el representante del STEI.

La presidenta del Consejo Escolar de Balears (CEIB) y de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Ibiza (FAPA), Pepita Costa, auguró un comienzo del segundo trimestre «complicado» porque teme que en las próximas semanas «habrá muchas bajas, sobre todo de profesorado». «Estamos preocupados, pero nos sentimos un poco más tranquilos que en ocasiones anteriores porque los síntomas de la variante ómicron no parecen graves», señaló.

También el conseller balear de Educación y Formación Profesional, Martí March, advirtió que enero será «complicado» en los centros educativos de Balears. Así se expresó en una entrevista en IB3 recogida por Europa Press en la que indicó que desde su departamento se ha puesto en marcha un gabinete de coordinación para dar respuesta a las demandas de los centros, como es la creación de un grupo covid de sustituciones rápidas de docentes. «El objetivo es que los alumnos tengan sus necesidades educativas cubiertas, es una situación compleja y que de alguna manera esperábamos, teniendo en cuenta que la incidencia está incrementando de forma diaria, por lo que evidentemente el inicio del curso tendrá también este impacto», afirmó. Con todo, March recordó que «el curso pasado se demostró que fue bien porque se aplicó un protocolo de forma adecuada, con un nivel de seguridad total y absoluto», e insistió en que los contagios que se producen dentro de la escuela tan solo alcanzan el 4%.

A pesar de que la cifra de casos de covid está disparada en las Pitiusas, tanto Antonio Márquez como Pere Lomas y Pepita Costa consideraron que la decisión de Educación de retomar las clases de forma presencial es la adecuada y «lo mejor para el alumnado» y «el ejercicio de la docencia».

Los colegios e institutos de Ibiza, explicó Fina Colomar, recibieron el pasado fin de semana las nuevas indicaciones aprobadas por el Govern para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado y, como añadió Márquez, «todos tienen claro el procedimiento a seguir para que las infraestructuras educativas sigan siendo espacios seguros como hasta ahora».

«Los centros estamos extremando las medidas, pero también pedimos la colaboración de los padres para que no lleven a sus hijos a clase si tienen síntomas y para que aumente la vacunación infantil. También esperamos seguir contando con el apoyo de los ayuntamientos para reforzar ese extra de limpieza y desinfección que tenemos en los centros», señaló la presidenta de los centros de Primaria de Ibiza.

Desde la FAPA abogaron porque «se cumplan las medidas de forma estricta, como hasta ahora, y porque se vacune cuanto antes a todo el alumnado a partir de los cinco años».

A la espera de filtros HEPA

Según confirmaron Márquez y Colomar, los centros educativos de Ibiza todavía están pendientes de recibir «filtros HEPA» para purificar el aire en las aulas. «De momento, solo contamos con medidores de CO2, pero confiamos en que con el nuevo sistema no sea necesario ventilar con tanta asiduidad abriendo puertas y ventanas, lo que obliga a profesores y estudiantes a llevar ropa de abrigo en las aulas», explicó Colomar.

Por su parte, el presidente de la Associació Professional de Docents d’Ibiza, Joan Amorós, lamentó que el Govern «haya perdido una oportunidad histórica para bajar las ratios en las aulas, no solo por la pandemia sino para mejorar la calidad de la enseñanza». Asimismo, se mostró crítico con la medida aprobada el viernes por la Comisión de Salud Pública que establece que solo se confinarán grupos burbuja completos a partir de cinco casos en el aula o con el 20% del alumnado de clase contagiado. Para Amorós, no se debería haber cambiado el protocolo actual en Infantil, donde los alumnos no llevan mascarillas». En su opinión, el Govern lo que debería hacer es «implementar medidas de conciliación familiar y laboral para que los padres puedan atender a sus hijos en caso de confinamiento».