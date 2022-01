«Hace más de un mes que, con motivo de la sexta ola, aumentaron los casos de covid por culpa de la variante ómicron. A pesar de esta situación, la conselleria balear de Salud no ha reaccionado y Ibiza y Formentera los centros de salud están colapsados. El Govern balear no ha puesto más recursos, no ha tomado las medidas sanitarias para garantizar la atención a los pacientes en los centros de salud pitiusos», denunció ayer el coordinador de Ciudadanos (Cs) en las Pitiusas, Javier Torres, en una nota.

Torres señaló que Ibiza es la isla de Balears con menos recursos y con el sistema sanitario más saturado, ya desde antes de la pandemia. Asimismo, recordó que la vacunación favorece que los contagios no sean tan graves, por lo que la UCI no se ha llenado, pero esto ha provocado que toda la presión recaiga en la Atención Primaria. «Salud no puede seguir de brazos cruzados durante esta sexta ola, ya que los profesionales sanitarios también tienen que atender casos no relacionados con el coronavirus. Esta falta de medios es intolerable y el Govern balear debe sacar de la UCI la Atención Primaria para que los centros de salud de la isla no tengan que colgar más carteles de que se suspenden las consultas presenciales por falta de personal», reiteró el coodinador de Cs. Por último, Javier Torres recordó que los diputados por Balears de la formación naranja han pedido la comparecencia urgente en la Comisión de Salud de la consellera Patricia Gómez para que dé explicaciones por la ineficiente gestión en esta sexta ola, que también ha generado críticas por parte de los sindicatos sanitarios.