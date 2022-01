El TSJB confirma la multa a la concesionaria del hospital de Ibiza por congelar y descongelar alimentos sin control

La concesionaria del Hospital Can Misses deberá abonar una penalización (dinero que se descontará del canon que el Govern abona por la construcción del edificio y la gestión de diversos servicios no asistenciales) por congelar y descongelar alimentos sin ningún control. Así lo establece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) publicada hace apenas unos días. El tribunal confirma así la sanción que el Ejecutivo autónomo le aplicó en 2018 en el popular incidente de «los yogures caducados», y que la concesionaria, Gran Hospital Can Misses, llevó a los juzgados.

El TSJB rechaza la petición de la empresa, que exigía que se anulara la multa impuesta por el Govern, aunque estima, en parte, el recurso presentado por la concesionaria, a la que da la razón en que se debe aplicar la penalización por «dos únicas deficiencias» (una para el servicio de restauración y otra para el de cafetería) y no por múltiples, como defendía el Govern sobre las anomalías detectadas en una de las auditorías periódicas.

A mediados de noviembre de 2017, la Unidad de Supervisión y Control del Área de Salud de Ibiza y Formentera constató que se habían servido alimentos que superaban «en algunos días» la fecha de caducidad. Ya en ese momento, la gerencia pidió a la concesionaria que retirara «de forma inmediata» todos los productos que estuvieran ya vencidos. Por este motivo, el Govern aplicó a Gran Hospital Can Misses una penalización.

«La concesionaria alegó que no se acreditaba que se hubieran servido alimentos caducados, pues antes de su caducidad se había procedido a su congelación, lo que es una práctica admitida conforme a los sistemas de análisis de peligros y control de puntos críticos», detalla la sentencia, que también señala que en la demanda en la que la empresa pide la anulación de la multa, ésta invoca que la infracción por la que se le castiga (posibilidad de servir un producto caducado) «no está prevista como incumplimiento de contrato». Gran Hospital Can Misses defiende que «no se puede determinar realmente si ha existido tal caducidad por no existir un protocolo concreto en la normativa vigente que determine la necesidad de registrar el momento de congelación de las bandejas».

El Tribunal, sin embargo, considera que no registrar las fechas de congelación y descongelación de los alimentos «incumplía la normativa vigente» ya que «esta falta de constancia documental» impide asegurar «que se cumplen las condiciones sanitarias imprescindibles». «La deficiencia no radica en servir alimentos caducados o con período de congelación superado o congelados en el momento inadecuado —extremos éstos de los que no hay constancia— sino precisamente en no aplicar un protocolo de control de puntos críticos que evite dicho riesgo», reza la resolución.

La concesionaria alega que el control «se satisface anotando en cada bandeja de alimentos congelados la fecha de congelación», pero el tribunal recuerda que en la inspección «detectó lotes» sin ella. «Lo que pone de manifiesto la deficiente documentación del sistema de análisis y control seguido por la concesionaria». Ésta insiste en que hay un «inventario mensual de productos congelados». Pero el TSJB recalca que Gran Hospital Can Misses «no acredita que en dicho inventario se anote la fecha en que se congeló».