El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Fundación Cibervoluntarios realizarán a finales de enero unos talleres gratuitos on line para la formación en competencias de marketing digital on line para mujeres emprendedoras y que forman parte del proyecto ‘Extraordinarias’ puesto en marcha por Zona from Facebook. Además, las participantes en los cursos podrán presentar sus propuestas de negocio innovador a un concurso convocado por la red social y que permitirá a las ganadoras recibir asesoramiento de expertos para el impulso de su propuesta. En la página web municipal (www.santaeulariadesriu.com) podrán realizarse las inscripciones.

Bajo el título “Extraordinarias: talleres de competencias digitales para crecer de local a global”, los talleres se llevarán a cabo los días 25 (nivel básico), 26 (nivel intermedio) y 27 (nivel avanzado), en horario de 12:00 a 13:30 horas y siempre on line. Las interesadas podrán optar a realizar los tres módulos o, según su formación en la materia o disponibilidad horaria, sólo a alguno de ellos. Estos primeros talleres ofrecidos junto con Cibervoluntarios irán enfocados hacia la digitalización de sus negocios. “Extraordinarias es un proyecto destinado a formar en marketing digital a mujeres emprendedoras (…) para potenciar ideas y negocios activos que están generando valor y economía local para impulsarlos a nivel global” explican desde la iniciativa. En cuanto al contenido de los talleres, se apunta que “están dirigidos a mujeres con ideas y negocios que crecen de local a global para formar en competencias de marketing digital y las herramientas de Facebook e Instagram para la promoción de sus negocios”. Por otro lado, las participantes podrán inscribirse en un concurso tras el cual, las 10 mejores propuestas de emprendedoras participarán en un programa de ‘mentoring’ en el que recibirán asesoramiento personalizado en procesos de transformación digital. El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu inicia así un proceso de colaboración con la Fundación Cibervoluntarios. El acuerdo persigue el objetivo de cubrir la necesidad de conseguir que todas las personas tengan, por igual, la oportunidad de acceder, conocer y utilizar las tecnologías como medio para mejorar cualquier aspecto de su vida y/o la de su entorno, actuando sobre diferentes colectivos, incluidos las personas en situación de ‘vulnerabilidad digital’. Los talleres se irán ofreciendo a diferentes colectivos de la ciudadanía según el programa que vaya ofreciendo la fundación. La Fundación Cibervoluntarios es una fundación sin ánimo de lucro, nacional, cuyos principales objetivos son: facilitar la transformación digital, promover el uso social de la tecnología como medio para paliar las brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento de la ciudadanía, favorecer sus derechos y potenciar sus oportunidades.