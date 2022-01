«La comedia hecha por mujeres ha venido para quedarse»

«El grupo de astros en Acuario entra en armonía con marte en Sagitario y tú todavía no te has apuntado al gimnasio, o lo has hecho pero no has ido, que no tienes que esperar que los Reyes te traigan fuerza de voluntad o puedes dejar de juzgar tu cuerpo, que cansa mucho menos». La particular astróloga que pone voz al horóscopo diario de Spotify es Irene Roig-Francolí (Ibiza, 1993) aunque en el mundo del espectáculo se haga llamar Irene Francolí a secas. En su perfil en redes sociales se define como ‘cómica, podcaster, actriz e imbécil profesional’, y lo del humor no le viene por generación espontánea, ya que es hija del caricaturista Franky, una institución en las páginas del Diario de Ibiza: «He crecido en una casa empapelada de chistes».

Después de finalizar la carrera de Humanidades en Barcelona y tras un año como profesora de catalán que le produjo bastantes sinsabores, Francolí decidió trasladarse a Madrid para estudiar teatro en la escuela de interpretación Work in Progress. El inicio de la pandemia y el parón obligado por el confinamiento le dieron el tiempo y la pausa necesaria para reorientar sus aspiraciones: «Me dije que ahora o nunca, y empecé a escribir mis monólogos». Frente al público «En ese momento, Nayra Pérez iniciaba el proyecto ‘Ladys Night’ de monólogos protagonizados por mujeres. Justo empezaban y necesitaban gente. Contacté con ella y enseguida me dieron fecha para una sesión de micrófono abierto», explica la cómica ibicenca. Sola en el escenario y frente a un público desconocido que puede reír o abuchear, se necesita mucha seguridad para afrontar un reto así con solvencia. Francolí admite que probar un texto nuevo es complicado, que durante sus primeras actuaciones «necesitaba tenerlo todo exhaustivamente memorizado antes de salir al escenario», y confiesa que todavía no se ve lo suficientemente preparada para improvisar sola: «Tengo un espectáculo de improvisación llamado ‘Las tres gracias’ y al ser tres en el escenario nos sostenemos mutuamente». «Cuando llevas un texto al teatro ya lo has probado previamente durante muchas noches y ya te esperas la reacción del público, sabes cuando van a reír, vas adquiriendo una seguridad en los movimientos, una rutina física en los gestos, es como una coreografía», explica la humorista, «pero es inevitable experimentar ansiedad ante el escenario. En mi caso, me ayuda crear mi propio personaje. Eres tú, tu texto, tu personaje, y eso te sirve para ir más segura». Humor en femenino Ladys Night, que tiene residencia en Madrid pero también ha girado por teatros de la península, está protagonizado exclusivamente por mujeres, justo en un momento en el que una nueva generación de cómicas ha derribado la puerta y ha asaltado el mainstream del humor. «Cuando las de Estirando el Chicle [el programa conducido por Victoria Martín y Carolina Iglesias] vendieron todas las entradas del Wizink Center en solo 17 horas fue un símbolo», y es que Francolí tiene claro que «el humor hecho por mujeres no es una moda sino que ha llegado para quedarse». «Había que romper ese prejuicio de que una mujer no debe decir según qué cosas o comportarse según de qué manera», señala la humorista, quien también destaca como referentes femeninos de comedia a Henar Álvarez y Coria Castillo, aunque sin olvidar a otros artistas como Ignatius Farray o Berto Romero. ¿Existe un corte generacional en el humor? Francolí no lo piensa así, y recuerda que algunos gags del cine mudo como el slapstick del tartazo en la cara y el trompazo siguen funcionando. El humor físico es eterno, y el de los enredos comunicativos también: «El gag de las empanadillas de Martes y Trece sigue funcionando porque el humor basado en la confusión es una constante. Cuando lo vi por primera vez, casi me quedo sin aire de tanto reír. No es una cuestión de edad». Reírse de uno mismo Un leit motiv en los primeros textos de comedia de Irene Francolí es el exotismo que supone en Madrid ser alguien nacido en Ibiza y poseer ‘ocho apellidos ibicencos’. «Se imaginan Ibiza como una especie de parque temático de la fiesta, o se creen que la isla se cierra cuando termina la temporada turística», una serie de tópicos y prejuicios que se convierten en un combustible perfecto para la comedia. «Es muy importante saber reírse de uno mismo, y por eso he tomado mi condición de ‘autóctona ibicenca’ para hacer humor», y explica que le gusta bromear que en una isla tan pequeña «es muy probable que te acabes enrollando con un primo, y por eso me da miedo seguir el árbol genealógico de mis padres». También destaca las «historias, personajes, gente peculiar y cosas extrañas que suceden en Ibiza en verano», y que se convierten en una mina para el humor. Uno de los peajes que debe pagar todo aquel que esté dando sus primeros pasos en el humor es la necesidad de ser omnipresente en las redes sociales y generar contenido a diario, algo que Francolí acepta con resignación: «Es algo que va con el trabajo. Eres cómico, debes generar contenido. Eso incluye stories, vídeos en Instagram y en tiktok. Tener un podcast ahora es imperativo». El humorista jamás descansa. Francolí, por ejemplo, debe grabar a diario el horóscopo de los doce signos del zodíacos, lo que implica doce audios con su propio guión: «¡Pero gracias a esto puedo pagar el alquiler!». La joven, pese a que es una presencia habitual en los escenarios madrileños, todavía no es profeta en su tierra, donde solo ha actuado en dos ocasiones: en un bar en es Canar y en el festival Maldelcap. Francolí mantiene su contacto con la isla a través de sus colaboraciones en el programa ‘Primer vol a Formentera’ de IB3 Radio, que conduce Vicent Tur, y con el podcast ‘Ponte en pompeta’ de Álex Berlanga, y espera volver a actuar en la isla, aunque también se ha llevado algún chasco: «Como cuando te dicen que ‘en Igualdad ya te llamarán para que actúes el 8 de marzo’ y no es eso. No es actuar como cuota para el día de la mujer, sino normalizar la presencia de las mujeres en el humor».