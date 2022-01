El 42% de las pymes de Ibiza y Formentera han tenido bajas por covid durante esta Navidad

El aumento exponencial de contagios por covid que se está produciendo desde mediados de diciembre y que ha llegado a su paroxismo durante esta última semana, está teniendo también su reflejo en el mundo laboral. Así, según una encuesta que ha realizado la patronal Pimeef y a la que han respondido 143 de sus asociados, el 42% de las empresas consultadas de Ibiza y Formentera manifiestan que han tenido bajas laborales por coronavirus o por ser contacto estrecho de contagiados desde el pasado 23 de diciembre.

El sondeo se realizó entre los días 4 y 6 de enero, y un 30,77% de los encuestados manifiestan que en la actualidad tiene alguna baja relacionada con el covid. Por otra parte, un 19,5% de los empresarios señalan que la enfermedad ha provocado la baja de un 10% de su plantilla laboral. El 58% de los consultados indican que no han tenido ninguna baja provocada por coronavirus desde el pasado 23 de diciembre, lo que no quiere decir que no las hubieran tenido durante los 20 meses anteriores de pandemia.

Las más afectadas

En algunas empresas -especialmente las de más reducido tamaño- los brotes de covid han propiciado la afectación de prácticamente la mitad de la plantilla. Así, 4 empresas -el 2’80%- señalan que durante estas fiestas han tenido de baja por el covid entre el 25 y el 50% de su personal, y 5 empresas -el 3,50%- han tenido una afectación de más del 50%.

Pese al gran número de contagios que se están registrando en las islas en las últimas semanas, el 68,1% de las empresas han continuado su trabajo con normalidad, mientras que un 24,1% han tomado alguna medida como eliminar vacaciones, reducir horarios o contratar personal de sustitución. Finalmente, la gravedad de la situación ha supuesto que un 7,8% de las empresas consultadas se han visto obligadas a cerrar, ni que sea temporalmente.

«En el caso de empresas pequeñas o de comercios en los que trabajan el propietario o dos empleados, cuando se producen uno o dos casos de covid ya se ven obligados a cerrar el negocio», señala Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, que indica también que «muchos sectores que en Navidades tienen poco volumen de trabajo, como la industria, han aprovechado las vacantes para cerrar durante estas fiestas».

Por sectores, los más afectados por la enfermedad han sido las empresas de hostelería y restauración -un 62%-, mientras que en las del sector del comercio el porcentaje se sitúa en un 55%. Por contra, en las empresas de industria, transporte, construcción y afines, el porcentaje es solo de un 29%. «Los sectores más afectados son los que tienen al personal trabajando de cara al público -explica Rojo-, que son también los que han tenido hacer un esfuerzo para mantenerse abiertos, porque para el comercio y la restauración, Navidades son unas fechas con mucho trabajo».

El presidente de la Pimeef ha querido también agradecer «el esfuerzo que han hecho los trabajadores para cubrir a los compañeros de baja y, en algunos casos, retrasar sus vacaciones o modificar sus turnos».

Desagregando los resultados por islas, no hay diferencias significativas entre Ibiza y Formentera aunque en la pitiusa menor el índice es algo superior. Así, en Formentera un 50% de las empresas afirma que ha tenido alguna baja por el covid durante las últimas dos semanas, mientras que en la isla de Ibiza el porcentaje baja al 41%.