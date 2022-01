El segundo premio del Niño deja 750.000 euros en Ibiza

La suerte, que fue esquiva en el pasado Gordo de la Lotería de Navidad, compensó ayer a Ibiza con una serie del segundo premio del sorteo del Niño. El número afortunado es el 44.469, del que la oficina de lotería situada en la Plaza de España de Sant Antoni de Portmany vendió diez décimos, premiados con 75.000 euros cada uno.

Andrés Navarro, uno de los titulares de la ventanilla que ha repartido 750.000 euros entre diez vecinos del pueblo, no lograba ayer recordar a ninguno de los afortunados en el sorteo, aunque sí tenía grabado el momento en el que vendió el número de la suerte: «Un cliente me pidió un décimo terminado en 69. La máquina expendedora me asignó el 44.469. Y me dije, ‘vaya, qué número más raro’. Y al final ha sido el bueno».

Ese cliente que apostó por la terminación en 69 también ha resultado ser un benefactor anónimo, ya que los despachos no suelen pedir los décimos sueltos, y todos los 44.469 que se asignaron se lograron vender. Al tratarse de un despacho mixto y no de una administración, los décimos que venden se denominan ‘azules’, es decir, no son décimos que están expuestos en la tienda sino que se solicitan a través de terminal.

«El 44.469 es feo, pero la terminación 69 es de las que más se pide», explicaba Mari Carmen Gallardo, titular también del despacho de lotería, que se mostraba eufórica y emocionada: «Dar un premio es lo que más ilusión me hace. Es algo que no puedo expresar con palabras. Me hace muy muy feliz». Gallardo también expresaba un deseo: «Ojalá haya caído en gente del pueblo que lo esté pasando mal y que necesite este empujoncito. ¡Ojalá!».

Ningún premiado se acercó ayer por la mañana a celebrar que le hubiera tocado el premio, pero sí lo hicieron otros vecinos que quisieron felicitar personalmente a Andrés y Carmen, una pareja que lleva muchos años al frente de un negocio muy céntrico y que son, a su manera, una pequeña institución en el pueblo.

«¡Enhorabuena! ¡La madre que te parió!», comentaba Mari Trini, una vecina que abrazaba efusivamente a Carmen pese a que no le había tocado nada: «¡Carmen es muy amiga mía pero nunca me ha dado ningún premio!».

Otra vecina, Loli Recio, también se acercó a celebrar el premio. Preguntada por si tenía algún décimo ganador, aclaró rápidamente: «¡Qué va, hijo! Pero me alegro por Mari Carmen. Y yo al menos he recuperado los 20 euros».

Hassan también compartió su idéntica -o nula- suerte. Compró en esta oficina dos décimos, el 85.859 y el 03.482: «No me ha tocado nada», comentó resignado, «pero yo siempre compro aquí, algún día tocará».

La oficina de la Plaza de España de Sant Antoni es un despacho mixto, es decir, vende décimos a través de terminal y también funciona como quiosco de prensa. No es la primera vez que la fortuna pasa por aquí. Entre 2017 y 2020 tocó, de manera consecutiva, un quinto premio. También ha caído algún Euromillón de cinco aciertos y seis aciertos en la Primitiva y la Bonoloto.

«No nos podemos quejar», señalaba Andrés, que se encuentra en una situación de jubilación activa y que, conjuntamente con Carmen, que se jubila el año que viene, planea traspasar la titularidad del despacho: «Es un negocio para toda la vida, pero nosotros ya estamos para jubilarnos».