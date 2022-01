El hospital de Ibiza planea implantar fecundación in vitro y su propio servicio de Neurocirugía

El Hospital Can Misses quiere contar con su propia unidad de fecundación in vitro. También con un servicio de Neurocirugía y otro de Medicina Nuclear. Así lo asegura el ‘Plan estratégico del Área de Salud de Ibiza y Formentera 2022-2014’, coordinado por Paz Merino, jefa de Medicina Intensiva y responsable de la Unidad de Seguridad del Paciente, y en cuya elaboración han participado alrededor de cuarenta profesionales, tanto del área sanitaria como externos, así como el equipo directivo.

La intención de ofrecer a las mujeres la posibilidad de someterse a una fecundación in vitro sin tener que desplazarse a Mallorca para parte del proceso se incluye en la primera de las nueve líneas de actuación en las que se estructura el documento, que se presentó oficialmente antes de Navidad: ‘Modelo asistencial y cartera de servicio’. Dentro de este capítulo, la propuesta se incluye en el punto número cinco: ‘Ampliar el servicio de laboratorio’. Esto último, detalla el exhaustivo plan, estaría en el último trimestre de 2024.

Antes de marzo de 2022, la dirección médica y el servicio de Ginecología y Obstetricia elaborarán un informe sobre la viabilidad de implantar en Can Misses la fecundación in vitro. Pero no será hasta finales de 2024 cuando, con la ampliación del laboratorio del hospital, la unidad de Fertilidad cuente con un nuevo espacio propio para análisis y pruebas. Éste se ubicará en el laboratorio de análisis clínicos, que se acondicionará y dotará para instalar el exclusivo de la unidad, detalla el documento. Al mismo tiempo y en el mismo plazo está previsto «acondicionar el espacio físico del laboratorio de Microbiología y dotarlo para instalar el de Biología Molecular y Microbacterias». En estos momentos, las usuarias de la unidad de Fertilidad de Can Misses que necesitan una fecundación in vitro pueden realizar prácticamente todo el proceso en la isla, aunque deben desplazarse a Mallorca para la extracción de los óvulos así como para la implantación del embrión, algo que dejaría de ser necesario en la mayoría de los casos si el Área de Salud incluyera esta técnica en su cartera de servicios.

El mismo capítulo del plan estratégico de la sanidad pública para estos próximos tres años, prevé dar los primeros pasos para contar, en el futuro, con otros dos servicios: Medicina Nuclear y Neurocirugía. Aunque en ambos casos lo que está previsto es la elaboración de informes sobre la viabilidad de que Can Misses cuente con ellos, el que parece más cerca de ser una realidad es el servicio propio de Neurocirugía.

Medicina nuclear

Para ello, detalla el plan, a finales de 2023 estará acabada «una propuesta de alianza estratégica con el Hospital Universitario Son Espases para implantar el servicio de Neurocirugía». Hace ya tiempo que los neurocirujanos del hospital de referencia de la Comunitat conocen Can Misses, a donde se desplazan con regularidad para atender pacientes, básicamente consultas y revisiones de intervenciones. El objetivo del Área de Salud pitiusa, que en estos momentos tiene un convenio con la Policlínica Nuestra Señora del Rosario para atender los casos urgentes que requieran de Neurocirugía, es contar con su propio servicio algo a lo que, de momento, no pone fecha.

Lo mismo ocurre con el servicio de Medicina Nuclear, especialidad que utiliza isotopos radiactivos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. El primer paso para contar con este servicio propio es «realizar el estudio y análisis de la necesidad y viabilidad de incorporar el servicio de Medicina Nuclear». Este informe debería estar listo antes de finalizar el año 2023 y de él se encargarán la gerente y la directora médica de Can Misses, además de la subdirección de gestión del Hospital Son Espases.

Hace años que se habló ya de implantar este servicio en Can Misses, algo que reclamaban especialmente desde Oncología, ya que podía ayudar a detectar algunos cánceres, especialmente el de mama a través de la técnica del ganglio centinela. Prueba, esta última, que se realiza desde hace años mediante un sistema que no requiere medicina nuclear.